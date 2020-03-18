В Москве мошенники научились по-новому обманывать пенсионеров

В Москве появился новый вид телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят абоненту под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщают, что тот однажды приобрел поддельные лекарства. Его признали потерпевшим и теперь ему положена денежная компенсация. Но чтобы ее получить, нужно оплатить услуги юристов и банковскую ячейку.

Все номера с этой страницы в записной книжке Леонида Опанасенко недоступны, хотя еще месяц назад ему звонили с них чуть ли не каждый день. Собеседники представлялись сотрудниками некого силового ведомства. Его сложное название Леонид Иванович уже забыл. Но уверенный деловой тон и характерные речевые обороты звонивших сразу вызвали у пенсионера доверие.

"Прослужив больше 60 лет в государственных органах, по тону разговора я понял, что разговариваю с людьми, которые работают в государственных органах", — говорит Леонид Опанасенко.

Мужской голос по телефону сообщил, что в рамках уголовного дела о продаже поддельных лекарственных препаратов Леониду Ивановичу, как покупателю-потерпевшему, положена крупная денежная компенсация.

Правда для того, чтобы получить эту сумму, пенсионеру, дескать, придется оплатить услуги юристов и банковскую ячейку — 10 тысяч рублей. Леонид Иванович перечислил деньги. Потом выяснилось, что необходимо доплатить еще 50 тысяч, а затем и 100 тысяч. Сразу несколько человек, называвших себя то бухгалтерами, то юристами, непрестанно убеждали, что сделать это необходимо, ведь и размер предполагаемой компенсации должен был значительно увеличится.

"Сумма все время у них увеличивалась. Начали с 250 тысяч и довели до 2 миллионов 300 тысяч. Говорили, что сертификат уже готов", — рассказывает Леонид Опанасенко.

Однако после того как пенсионер перевел на разные счета, которые ему диктовали неизвестные, больше 2 миллионов рублей, звонки неожиданно прекратились. Леонид Иванович понял, что стал жертвой мошенников.

"Это статья 159-я Уголовного кодекса. В данном случае это деяние квалифицируется по части 4 — по самой тяжкой части. И лица при их фактическом установлении будут привлечены к реальному лишению свободы", — уверен юрист Андрей Сооварес.

Сделать это будет непросто, ведь преступники действовали дистанционно, и никого из них пострадавший пенсионер даже ни разу не видел. Единственные зацепки — номера телефонов и банковских карт. Заявление в полицию уже подано.