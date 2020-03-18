Украина с 1 апреля вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Украина с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля из России. Действие пошлины не распространяется на поставки антрацитового и коксового угля.

Предложение о введении спецпошлины внес глава министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Постановление правительства по пошлине доработают в ближайшие три дня, сообщает "Интерфакс".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее о необходимости ограничить поставки угля и электроэнергии из России. По данным Госстата Украины, страна импортирует уголь из России, США, Казахстана, Молдавии и ряда стран ЕС.

Украина в апреле 2019 г. обновила список российских товаров, запрещенных к ввозу в страну. Россия приняла ответные меры, запретив поставки с Украины ряда товаров машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги, картона, одежды и обуви.

С июня 2019 г. Россия запретила поставки на Украину угля, бензина, дизтоплива, а также сжиженных газов. Поставки возможны только по отдельным разрешениям правительства России, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена и пропилена полностью запрещен.

Украина в 2015 г. прекратила импорт электроэнергии из России, однако в сентябре 2019 г. возобновила импорт по двусторонним договорам.