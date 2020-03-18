РФС потребовал доиграть скандальный матч "Тамбов" – "Крылья Советов"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза постановил доиграть встречу 22-го тура молодежного чемпионата страны между самарскими "Крыльями Советов" и "Тамбовом". Об этом стало известно пресс-службе "крылышек".

Напомним, что 15 марта во время игры молодежных команд судья Илья Иванов удалил пятерых футболистов и самарского тренера. Он ошибочно посчитал, что встреча не может быть доиграна и на 83-й минуте увел игроков с поля.

Сегодня состоялось заседание КДК, на котором рассматривался инцидент в матче молодёжных составов «Тамбова» и @fckssamara. Игра была остановлена на 83 минуте, команды её не доиграли. По итогам заседания было принято решение доиграть матч с 83 минуты. О дате будет сообщено позднее. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 18, 2020

Согласно п. 4.4 регламента первенства России среди молодежи, игра должна быть остановлена, если в составе одной из команд на поле осталось менее семи игроков. Иванов же удалил четырех футболистов "Крыльев Советов" и одного из "Тамбова". Поэтому матч будет доигран.