18 марта 202016:13 Александра Афанасьева

78-летний пенсионер несколько лет борется с рейдерами за единственное жилье

78-летний пенсионер несколько лет борется с рейдерами за единственное жилье

В Московский городской суд поступило заявление от пенсионера, который вот уже несколько лет пытается защитить свое жилье от рейдеров. Программа "Вести-Москва" уже рассказывала о злоключениях 78-летнего Алексея Ивакина, который живет в квартире вместе с дочерьми и внучкой. Но не так давно у них появился новый профессиональный сосед.

- Я буду в этой квартире сейчас жить, понимаете? Вот здесь могу сесть спокойно.

Этого агрессивного мужчину зовут Залимхан Алиев. Он новый собственник доли в квартире 78-летнего Алексея Ивакина. Правда, пенсионер и его дочери узнали об этом, когда неожиданный гость уже ворвался в квартиру. Алиев тут же начал диктовать свои условия.

- Либо вы мне продаете эту долю, либо совместно давайте продадим. Это для вас, на самом деле, самое хорошее.

- Это называется рейдерский захват!

А начался жилищный террор для Ивакиных еще четыре года назад.

"После развода с папой мама продала через сделку дарения одну вторую долю гражданке Горенко, которая с посторонним мужчиной приходила к нам, ломала двери, вселяли посторонних лиц в квартиру, которые нам мешали жить", — рассказывает Вера Ивакина, дочь Алексея Ивакина.

О семье Горенко программа "Вести-Москва" уже рассказывала. Профессиональные соседи взломали дверь и вселились в квартиру, не имея при этом соответствующего решения суда. Следы взлома на двери остались до сих пор.

Занятую долю рейдеры предлагали выкупить у них втридорога — почти за 5 миллионов рублей. Когда Ивакины отказались, в ход пошли психологическое давление, грубый шантаж и угрозы.

"Горенко угрожал мне. Я, говорит, тебя убью. Тебе 70 лет, мне за это ничего не будет. Я зэк, и друзья у меня зэки. Ну, дадут семь лет и все", — вспоминает Алексей Ивакин.

После выхода сюжета в эфир семья Горенко все же отступила и перепродала свою долю Алиеву.

- Мы очень боимся за нашу жизнь, здоровье, нашу безопасность. Боимся, что если он вселится в нашу квартиру, он выгонит нас из нашей квартиры, либо создаст нам невыносимые условия.

Алиев в сопровождении нескольких крепких мужчин периодически наведывается в квартиру.

- Так и думаешь, ночь не спишь, а вдруг они сейчас придут, кто их знает. Они же уже приходили. Алиев приходил, ломал дверь, залил нам замок. Я за эту квартиру работал 12 лет, чтобы ее получить.

Коптевский районный суд удовлетворил иск Алиева о вселении, но он еще не вступил в силу, так как Ивакины предъявили апелляционную жалобу. Но заседание в Мосгорсуде перенесли — Алиев не явился.

"Выстроилась схема, которая повсеместно используется гражданами, занимающимися долевым рейдерством. Целью приобретения этих долей было не проживание в квартире, а создание тяжелых условий для сособственников и лиц, проживающих в этой квартире, с тем, чтобы они пошли на условия новых владельцев", — объясняет Оксана Филачева, кандидат юридических наук.

Алексей Ивакин живет в квартире вместе с двумя дочерьми и несовершеннолетней внучкой. Это их единственное жилье. Алиеву они уже предложили выкупить долю почти за 2 миллиона рублей. Но тот отказался, посчитал условия невыгодными.

Текст: "Вести-Москва"

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