18 марта 202016:06

Apple показал новые iPad Pro с компьютерным "зрением"

Компания Apple обновила линейку высокопроизводительных планшетов iPad Pro. Новые модели впервые получили тройную камеру с технологией сканирования окружающего пространства, а также чехол-клавиатуру Magic Keyboard с трекпадом и регулируемым углом наклона.

iPad Pro снабжены 8-ядерным процессором A12Z Bionic Chip, "который мощнее большинства ноутбуков на Windows". Как утверждается в пресс-релизе, чип специально оптимизирован для выполнения требовательных к ресурсам задач, таких как монтаж 4K-видео или проектирование 3D-моделей.

 

Также устройство комплектуется батареей, емкости которой должно хватить на 10 часов автономной работы, и пятью микрофонами "студийного качества". Заявлена поддержка подключения к самым быстрым, гигабитным LTE-сетям, но не 5G.

Обновленная серия iPad Pro располагает тройной камерой — как вышедшие прошлой осенью iPhone 11 Pro. Но в отличие от смартфона, комбинация здесь применяется иная. 12-мегапиксельный основной и 10-мп широкоугольный объективы дополняет лидар — лазерный дальномер, который сканирует окружающее пространство и, по сути, служит "глазами" планшета.

Как говорят в Apple, новый датчик iPad Pro способен точно измерять дистанцию до объектов на расстоянии до 5 метров, одинаково эффективно в помещении и на улице. Данные, поступающие с камер и 3D-сканера, обрабатываются алгоритмами компьютерного зрения, что открывает новые возможности для приложений дополненной реальности. В частности, лидар поможет точнее захватывать движения людей и располагать виртуальные объекты на экране.

Помимо iPad Pro, была анонсирована клавиатура-обложка Magic Keyboard с трекпадом, подсветкой и "плавной регулировкой угла наклона". В Apple подчеркнули, что сенсорная панель "полностью переосмыслена для iPad" и работает не так, как в macOS. Например, когда пользователь водит пальцем по трекпаду, указатель автоматически подсвечивает элементы интерфейса.

В США за 11-дюймовую модель нового планшета попросят $799, 12,9-дюймовую — $949. В продажу новинки поступят на следующей неделе. За Magic Keyboard придется дополнительно отдать $299 или $349, в зависимости от диагонали дисплея. Выйдет новая клавиатура не раньше мая, зато будет совместима с прошлогодними iPad Pro.

Текст: Вести.Hi-tech

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