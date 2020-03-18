Власти усилили поддержку рубля и экономики. Очередь за ставкой?

Власти усилили поддержку рубля и экономики. Достаточно ли этих усилий, чтобы не допустить кризиса, или регулятор прибегнет к решительным действиям и изменит ставку?

Банк России в 1,5 раза увеличил объем продажи валюты на Мосбирже для поддержки курса рубля. Ранее регулятор тратил на поддержку рубля около 3,5 миллиарда руб., а в последние дни ЦБ направляет на продажу валюты на Мосбирже около 5,5 миллиарда руб., следует из данных ЦБ.

По мнению банковских аналитиков, курс рубля может снизиться больше. Платежный баланс указывает на это, заявили в "Райффайзен Банке". По оценке экономистов "Альфа-Банка", с которой ознакомились "Вести.RU", в ближайшее время задачей ЦБ будет заякорить ожидания рынка по курсу в интервале 70-75 руб. за доллар, чтобы не допустить роста нервозности.

При текущей цене нефти – $27 за бочку европейского эталона Brent – курс доллара должен быть около 81 руб., а на Московской бирже, по данным торгов к 16:00 мск, за доллар давали 79,6 рублей, евро – 87 рубля. Это следует из оценки экономистов "Альфа-Банка". Снижение цены нефти на каждые $10 с барреля снижает курс рубля на 5 руб./$. При цене $35 за баррель курс доллара должен закрепиться у отметки 75 руб.

По оценке аналитиков ИК "Финам", при цене нефти $20-30 за баррель рубль будет торговаться по 75-82 за доллар. Аналитики, опрошенные Bloomberg, допускают рост курса доллара и до 100 рублей в случае повторных обвалов на фондовом рынке США, как в кризис 2008 года. В этом случае будет глобальное бегство капитала из рынков, похожих с российским. Сегодня фондовые индексы США устремились вверх из-за мер поддержки экономики, объявленных Белым домом. Экономисты Сбербанка допускают обвал рубля до 100 руб./$, но для этого цена нефти должна быть $20 за баррель и остановка производства в России. Другие аналитики ожидают укрепления рубля до уровня, предшествующего панике на рынках.

Хватит ли сил у Минфина и Банка России?

В первую неделю паники на мировых рынках с 9 по 13 марта правительство и Банк России приняли ряд мер для стабилизации российского финансового рынка: прекращена покупка валюты на Московской бирже, и началась ее продажа, банкам предоставлена необходимая ликвидность. Сил у Минфина и Банк России хватит для финансовой стабилизации, заявили в правительстве. "В этих условиях тактика правительства, которое работает в тесном взаимодействии с Банком России, состоит в следующем. Первое — снижать волатильность финансовых рынков с учетом складывающейся обстановки в мире", — заявил сегодня, 18 марта, первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Правительство уже приняло ряд мер для поддержки бизнеса: налоговые каникулы, отмена налоговых и таможенных проверок, мораторий на банкротство для компаний, пострадавших из-за коронавируса, льготные кредиты.

Экономика и население получат помощь, включая возможные смягчения при кредитовании. "Пока это 300 миллиардов руб. с возможностью увеличения, а также фонд государственных гарантий для поддержки кредитования экономики", — отметил Белоусов.

Снизить или повысить?

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 20 марта, сохранит ключевую ставку на уровне 6%, прогнозируют опрошенные аналитики, включая опросы Bloomberg и Reuters. Сейчас центробанки развитых стран снижают ставку.

Банк России может повысить ключевую ставку до 7-7,5% с текущих 6%, но в этом случае экономика России не будет расти.

"Давно уже не было столь больших неопределенностей в отношении ожидаемых действий ЦБ", — отметил Владимир Рожанковский, аналитик SharesPro в комментарии для "Вести. RU".

Многие соглашаются, что в текущей ситуации, когда даже у крупнейших мировых центробанков не получается исправить ситуацию путем одного лишь понижения ключевой ставки.

"Возможно, ЦБ имело бы смысл остановиться на теме валютных интервенций с целью поддержания курса рубля, который слишком уж быстро приближается к отметке 80 за доллар. Одно лишь снижение ключевой ставки вряд ли окажется стимулирующий эффект на бизнес, который сейчас затаился в изучении отечественной статистики по инфицированию людей коронавирусом", — отмечает эксперт. Вряд ли монетарные смягчения смогут мотивировать их брать больше кредитов в ситуации повсеместного домашнего карантина.

Нет очевидной пользы и в повышении ставки – и для экономики, и для рубля.

"Конечно, после понижения ключевых ставок всеми крупнейшими банками мира практически до нуля, наш дифференциал процентных ставок выглядит просто замечательно", — отметил эксперт.

Это может привлечь инвесторов, которые раньше зарабатывали в России на высоких ставках доходности гособлигаций, тогда как в мире доходности были почти нулевые или отрицательные.

Но сейчас курс падает и в мире нет стабильности, поэтому не надо ожидать, что все иностранцы мигом ринутся скупать ОФЗ. Инвесторы мечутся – то покупают и продают золото – основную защиту от кризиса.

На рынке ждут, что ЦБ РФ обеспечить вербальную (устную) поддержку рублю, напоминая о возможностях увеличить и интервенции, и предоставление ликвидности, и дополнять это действиями, воплощая обещания.