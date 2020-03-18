Мировые правительства выделяют финансовую помощь авиакомпаниям

Авиакомпании США запросили у Вашингтона 50 миллиардов долларов в виде грантов и займов, плюс десятки миллиардов в виде налоговых льгот, передает Reuters.

Отмечается, что руководители компаний авиационной отрасли теперь должны провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом по телефону.

Авиакомпания Boeing призвала правительство США предоставить по крайней мере 60 миллиардов долларов, включая гарантии по кредитам, авиакосмической промышленности, поскольку компании прекращают поставки и прием новых заказов для экономии денежных средств.

В Airbus также дали понять, что может потребоваться некоторая государственная поддержка, если кризис из-за коронавируса продлится несколько месяцев, сказали три человека, знакомые с этим вопросом.

Австралийское правительство заявило, что возместит и откажется от сборов с авиакомпаний на сумму 715 миллионов австралийских долларов (430 миллиона долларов США).

Тайваньский регулятор гражданской авиации заявил ранее, что авиакомпании могут подать заявку на субсидии и займы до 15 января.

Швеция и Дания объявили о выделении 300 миллионов долларов кредитных гарантий скандинавскому перевозчику SAS.

Авиакомпания El Al Israel заявила, что отправила 5500 из 6000 своих работников в неоплачиваемый отпуск до 31 мая после того, как было сокращено число рейсов.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что государственная поддержка авиаотрасли во всем мире должна составить около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что властями рассматриваются ограничения на поездки в пределах Соединенных Штатов, что станет еще одним ударом для их внутренних перевозчиков.