Мэр Москвы попросил работодателей отправить сотрудников на "удаленку"

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям с просьбой перевести часть сотрудников на удаленные условия работы. По его словам, лучшим средством замедления распространения коронавируса COVID-19 является уменьшение количества социальных контактов.

Ранее Собянин подписал указ о введении ряда серьезных ограничений. В их числе запрет массовых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно, закрытие школ и учреждений дополнительного образования, требование к гражданам самоизолироваться после прибытия из ряда стран.

Теперь мэр Москвы попросил работодателей по возможности перевести часть сотрудников на работу из дома. Собянин подчеркнул, что особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в учреждения образования.

Мэр Москвы считает, что было бы неплохо добиться перехода на "удаленку" 15-30 процентов офисных работников. Об этом сообщается на сайте Сергея Собянина. При этом мэр попросил не подменять понятие удаленной работы вынужденными отпусками работников за свой счет.