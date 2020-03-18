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Коронавирус 5 минут назад

18 марта 202016:25

Konami выпустит дополнение Euro 2020 для PES, несмотря на перенос чемпионата Европы

Японский разработчик видеоигр Konami, несмотря на перенос чемпионата Европы по футболу, выпустит для симулятора eFootball Pro Evolution Soccer бесплатное дополнение UEFA Euro 2020.

Выход обновления состоится 30 апреля на ПК, Sony PlayStation 4 и Xbox One. Как сообщает SportGame.Pro, в него войдут 55 национальных сборных с лицензионными комплектами форм и составами команд, официальный мяч турнира, а также стадионы, включая петербургскую "Газпром Арену".

Ранее стало известно, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций из-за распространения коронавируса COVID-19 приняло решение перенести проведение чемпионата Европы на лето 2021 года. Изначально турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 170 странах. Заболевших при этом уже порядка 200 тысяч человек, из которых 8,2 тысячи скончались.

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