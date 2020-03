"Евровидение-2020" перенесли на 2021 год

Музыкальный конкурс "Евровидение-2020" перенесен на 2021 год. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Eurovision World.

"С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса песни "Евровидение-2020" в Роттердаме", – говорится в пресс-релизе от организаторов мероприятия, Европейского вещательного союза (EBU).

