Полиция предупреждает: на фоне пандемии COVID-19 мошенники активизировались

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 в Москве активизировались мошенники. Начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин отметил, что увеличилось количество мошенничеств в интернете. Сейчас ежедневно фиксируется по 10-15 обращений обманутых граждан.

Как обычно, в основном жертвами мошенников становятся пожилые люди, отмечает ТАСС. Количество кибермошенничеств растет год от года. В 2019 году рост составил 79%, число преступлений в киберпространстве превысило 23 тысячи.

Владимир Васенин признал, что отличить мошенников становится все сложнее из-за реалистичных схем аферистов. Но он дал совет, как не быть обманутым: надо быть осторожными при получении мейлов с неизвестных адресов, не переходить по указанным в этих письмах ссылкам, а также не диктовать незнакомцам по телефону или не пересылать свои персональные данные и номера банковских карт.

Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию, добавили к этому в пресс-службе Роскоснадзора. Их основная цель – сбор персональных данных и пополнение спамерских баз, заражение компьютеров вирусами и кража платежной информации.

"Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и sms", — добавляют в Роскомнадзоре.

При вводе данных в интернет-магазинах пользователей призывают обращать внимание на название сайта в адресной страхе, убедиться, что ресурс подлинный, а в его адресе нет символов или букв, не соответствующих оригинальному названию сайта или бренда. Если сайт такую проверку не прошел – весьма вероятно, что это мошеннический ресурс.

Кроме того, в соцсетях начали появляться историю про людей в белых комбинезонах, масках и защитных очках, которые ходят по квартирам и предлагают пенсионером обработку домов от грибков, тараканов и коронавирусов.

Кстати, связанное с коронавирусом мошенничество зафиусировано в ЮАР. Там аферисты предлагали жителям избавиться от зараженных коронавирусом денег. Для этого наличные надо было передать им, а чистые деньги они обещали позже зачислить на банковские счета или привести "здоровые" наличные. Те, кто поддался на обаяние борцов с коронавирусом на деньгах, больше не видели ни их, ни своих банкнот.

Пандемия коронавируса охватила уже 170 стран мира. В России за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 33 человек. 31 заболевший приходится на Москву. Всего в России подтверждено 147 случаев коронавирусной инфекции. Из них 144 у граждан России, два случая заболевания выявлены у граждан Китая и один — у гражданина Италии.

По последним данным, коронавирусной инфекцией в мире заразились более 204 тысяч человек, при этом более 8200 пациентов скончались. Излечились от заболевания почти 83 тысяч человек.