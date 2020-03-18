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Коронавирус 3 минуты назад

18 марта 202017:08

Петербург запретил мероприятия численностью больше 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек, также приостановлен допуск посетителей в городские учреждения культуры.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал глава городского комитета по культуре Константин Сухенко​​​.

По его словам, запрет начнет действовать с 19 марта и касается всех театров, музеев, кинотеатров, выставочных залов, концертных организаций и городского зоопарка.

17 марта подобное распоряжение выпустило министерство культуры России, поручив приостановить из-за опасения распространения коронавируса работ подведомственных учреждений культуры.

Ранее ужесточение требования к проводимым мероприятиям – не более 50 человек – приняли власти Москвы и Московской области.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. На сегодня в мире заражены более 204 тысяч человек, выздоровели почти 83 тысячи, скончались более 8 тысяч.

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