"Спартак" и "Оренбург" оштрафованы на 275 тыс. рублей по итогам матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский "Спартак" и "Оренбург" по итогам матча 22-го тура российской премьер-лиги, об этом сообщил глава организации Артур Григорьянц.

"За пиротехнику "Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей, а за скандирование нецензурных выражений – на 100 тысяч рублей, – приводит слова Григорьянца ТАСС. – После забитых голов болельщики "Спартака" массово покидали трибуну, в данном случае службы безопасности сработали не самым лучшим образом – "Оренбург" оштрафован на 100 тысяч рублей".

Также "красно-белые" оштрафованы за появление посторонних лиц на поле, за появление генерального директора клуба Томаса Цорна в технической зоне и за неправомерные действия болельщиков – за это клуб заплатит 20, 10 и 25 тысяч рублей соответственно.

Напомним, "Спартак" вышел на матч с "Оренбургом" самым молодым составом в XXI веке и одержал волевую победу со счетом 3:1. Подопечные Доменико Тедеско с 28 очками поднялись с десятого на восьмое место в турнирной таблице, а оренбуржцы расположились на 13-й строчке, имея в активе 23 очка.