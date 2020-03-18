Названы лауреаты Абелевской премии, в их числе российский ученый

Названы лауреаты престижной математической награды — Абелевской премии 2020 года. Ими стали российско-американский ученый Григорий Маргулис и израильский математик Гиллель Фюрстенберг.

Об этом сообщается на сайте Абелевской премии. Награду ученым присудили за новаторское использование методов теории вероятности, а также динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике.

Математическая премия основана правительством Норвегии в 2002 году. Денежный размер награды составляет шесть миллионов норвежских крон (около 44 миллионов рублей).

В 2019 году обладателем Абелевской премии впервые стала женщина — профессор из США Карен Уленбек.