Apple проапгрейдил MacBook Air: надежная клавиатура и вдвое больше памяти за $999

Компания Apple представила обновленную серию 13,3-дюймовых ноутбуков MacBook Air. Новым моделям подарили клавиатуру Magic Keyboard более надежной конструкции, разогнали графику и удвоили память.

Ранее Magic Keyboard имелась только в старших, 16-дюймовых MacBook Pro, вышедших в ноябре 2019-го (читайте наш обзор). В них клавиатура типа "бабочка" (её критиковали за хрупкость, быстрый износ и залипание клавиш) была заменена на более прочный, проверенный временем механизм "ножницы", который использовался до 2016 года. Magic Keyboard обладает ходом клавиш 1 мм и кнопками со стрелками, которые вместе образуют форму перевернутой буквы Т - как на 16-дюймовой "прошке".

MacBook Air 2020 оснащены чипами Intel Ice Lake 10-го поколения (линейка Y), графикой Intel Iris Plus, 8 либо 16 гигабайтами оперативной памяти (3733 МГц). В максимальной конфигурации с 4-ядерным чипом Intel Core i7 новые макбуки быстрее своих предшественников до 2-х раз, по скорости обработки графики - до 80%.

Емкость SSD∎накопителя теперь стартует с 256 гигабайт - в два раза больше, чем в предыдущей стандартной комплектации. Максимальный объем встроенного диска - 2 терабайта. Уровень громкости динамиков поднялся на 25%, а массив из трех микрофонов улучшил качество передачи голоса. Также у макбуков Air остался сканер отпечатков Touch ID, который позволяет снять блокировку или подтвердить платеж через функцию Apple Pay.

В США стоимость MacBook Air 2020 начинается с $999. В России базовый вариант ноутбука (2-ядерный Intel Core i3, 256 ГБ встроенной памяти) будет предлагаться за 89 990 рублей, старший - (4-ядерный Intel Core i5, SSD-накопитель на 512 ГБ) за 119 990 рублей. Дата старта продаж будет уточнена позднее.