Live

Тема:

Коронавирус 8 минут назад

18 марта 202017:54 Матвей Попов

Сумятица и неразбериха: российские туристы стали "заложниками" Филиппин и Черногории

Сумятица и неразбериха: российские туристы стали "заложниками" Филиппин и Черногории

Пандемия коронавируса COVID-19 уже привела к отмене сотен международных рейсов. Страдают зачастую российские туристы, которые не могут вернуться домой. Что заявляют сами путешественники и какие меры предпринимает российский МИД, чтобы им помочь?

"Отели закрыты, рестораны закрыты, нас не размещают. Сказали сначала, что организовали весь трансфер, но его отменили, как и бронирование в отеле", — рассказали туристы из Черногории — там застряли около тысячи человек из России — говорят, им некуда пойти. Домой они тоже вернуться не могут.

"В течение двух суток мы дежурим возле аэропорта Черногории и не знаем, когда нас отсюда вывезут. Нас больше тысячи человек", — поделилась туристка Алина Фомина.

"У нас есть пассажир с онкологией, у которого она обострилась. Лекарств здесь таких нет. Консульство пытается что-то сделать, но, скорее всего, вряд ли что-то найдут, когда все закрыто", — рассказал турист Федор Абрамов.

В посольстве обещают предоставить всю необходимую помощь:

"Сотрудники посольства находятся в аэропорту города Тиват для содействия в решении проблем российских граждан, оказавшихся в Черногории. Ведомству известно, что в стране находится как минимум один человек, имеющий проблемы со здоровьем. Он находится в контакте с черногорским Министерством здравоохранения и муниципальными властями для решения данного вопроса". 

Страна из-за пандемии остановила международное железнодорожное, автобусное и воздушное сообщения. В целом Подгорица заняла какую-то странную позицию —  черногорские власти пока не дают "Аэрофлоту" разрешения на чартерные рейсы для вывоза россиян.

"Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан с тем, чтобы Россия взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По сообщениям дипломатических источников, Черногория требует, чтобы сперва российская авиакомпания перевезла из Москвы на родину 50 черногорцев. В то же время в МИД обращают внимание, что российская авиакомпания физически не может вывезти домой граждан Черногории. Оказывается, многие из них не хотят возвращаться, а те, кто не против, не выправили себе необходимых документов. 


На Филиппинах, где также не может вернуться домой большая группа наших туристов, кризис далек от разрешения. По словам одного из туристов, они застряли не потому, что не хотят платить за билеты, а потому, что "пять-шесть" раз перебронировали билеты. Их регистрировали, затем все отменяли, а деньги за билеты не возвращают. Почему так получилось, скорее всего, не смогут объяснить и сами филиппинские власти. В посольстве России называют сложившееся положение  "хаосом":

"В стране творится полная сумятица и неразбериха. Филиппинские власти обещают содействовать нашим гражданам и не выполняют обещанное. Все заявленные местными властями спецрейсы отменяются без объяснения причин, не уведомляя посольство. Дозвониться, достучаться до властей нереально".

Позже дипломатическое представительство организовало прямую линию. Обещают, по меньшей мере, избавить туристов от проблем с миграционными властями.  

"Никаких особых наказаний для иностранцев, которые не успели выехать за 72 часа по разным причинам, применяться не будет. Что касается продления визы и других каких-то моментов, мы будем уточнять это. Консульские работники, вице-консул Алексей Бармин будут связываться с миграционным бюро и выяснять, как это делать, потому что, если вы здесь "зависнете", не хотелось бы, чтобы нарушался миграционный режим", — прокомментировала ситуацию советник-посланник на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

Всего на двенадцати филиппинских островах сейчас находятся 333 гражданина России. На некоторых из них нет аэропортов, морские перевозки также отменяются из-за карантина.

Еще одна крупная группа туристов пытается вернуться с Канарских островов. Европейские страны начали закрывать свои границы, число рейсов сократилось на порядки.

В российском посольстве обещают, что за всеми россиянами прилетит спецрейс уже в эту пятницу. Дипломатическое представительство настойчиво рекомендует всем соотечественникам воспользоваться возможностью и вернуться в Россию.

Ранее по теме

Сейчас

17:42

Путин прибыл в Крым

17:20

США и Канада закрывают границу

16:52

Петербург запретил мероприятия численностью больше 50 человек

16:28

"Евровидение"-2020 перенесли на 2021 год

15:00

В колониях и СИЗО отменяются свидания

14:55

Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

14:49

За сутки в России зарегистрированы 33 новых случая COVID-19

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сумятица и неразбериха: российские туристы стали "заложниками" Филиппин и Черногории

Сумятица и неразбериха: российские туристы стали "заложниками" Филиппин и Черногории

18 минут назад
"Евровидение-2020" перенесли на 2021 год

"Евровидение-2020" перенесли на 2021 год

1 час назад
Полиция предупреждает: на фоне пандемии COVID-19 мошенники активизировались

Полиция предупреждает: на фоне пандемии COVID-19 мошенники активизировались

53 минуты назад
Минпромторг: онлайн-торговлю алкоголем могут разрешить в ближайшее время

Минпромторг: онлайн-торговлю алкоголем могут разрешить в ближайшее время

1 час назад

Трансляции

18:15

Встреча Владимира Путина с представителями общественности Крыма
Все трансляции
США и Канада закрывают границу

США и Канада закрывают границу

32 минуты назад
Петербург запретил мероприятия численностью больше 50 человек

Петербург запретил мероприятия численностью больше 50 человек

1 час назад
Названы лауреаты Абелевской премии, в их числе российский ученый

Названы лауреаты Абелевской премии, в их числе российский ученый

1 час назад
Абрамович предоставил врачам для проживания отель на стадионе "Челси"

Абрамович предоставил врачам для проживания отель на стадионе "Челси"

28 минут назад
Мэр Москвы попросил работодателей отправить сотрудников на "удаленку"

Мэр Москвы попросил работодателей отправить сотрудников на "удаленку"

1 час назад
Первая ступень Falcon 9 упала рядом со стартовой платформой

Первая ступень Falcon 9 упала рядом со стартовой платформой

1 час назад
Вплоть до закрытия: Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

Вплоть до закрытия: Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

2 часа назад
МОК: решение по поводу Олимпиады в Токио не будет идеальным для всех

МОК: решение по поводу Олимпиады в Токио не будет идеальным для всех

4 часа назад
Лянка Грыу была шокирована, узнав правду о родном отце

Лянка Грыу была шокирована, узнав правду о родном отце

3 часа назад
"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

2 часа назад
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

17.03.2020 01:48
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

04.03.2020 12:29
Иркутский спасатель поймал выпавшую с 15-го этажа женщину

Иркутский спасатель поймал выпавшую с 15-го этажа женщину

8 минут назад
"Аэрофлот" прекращает полеты в Египет, Ливан и Венгрию

"Аэрофлот" прекращает полеты в Египет, Ливан и Венгрию

36 минут назад
Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине

Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине

49 минут назад
Власти усилили поддержку рубля и экономики. Очередь за ставкой?

Власти усилили поддержку рубля и экономики. Очередь за ставкой?

1 час назад
Депутат Никонов считает, что от коронавируса россиян спасут дачи

Депутат Никонов считает, что от коронавируса россиян спасут дачи

1 час назад
78-летний пенсионер несколько лет борется с рейдерами за единственное жилье

78-летний пенсионер несколько лет борется с рейдерами за единственное жилье

2 часа назад
Apple показала новые iPad Pro с компьютерным "зрением"

Apple показала новые iPad Pro с компьютерным "зрением"

2 часа назад
Вооруженные силы Украины прекращают весенний призыв

Вооруженные силы Украины прекращают весенний призыв

2 часа назад
В Москве мошенники научились по-новому обманывать пенсионеров

В Москве мошенники научились по-новому обманывать пенсионеров

2 часа назад
Водитель чудом вышел невредимым из страшной аварии на юге Москвы

Водитель чудом вышел невредимым из страшной аварии на юге Москвы

2 часа назад
В колониях и СИЗО отменяются свидания

В колониях и СИЗО отменяются свидания

3 часа назад
В выходные москвичей ждет приятная зимняя погода

В выходные москвичей ждет приятная зимняя погода

3 часа назад
Оперативный штаб: за сутки в России зарегистрированы 33 новых случая COVID-19

Оперативный штаб: за сутки в России зарегистрированы 33 новых случая COVID-19

3 часа назад
"Роскосмос" рассекретил документы о выходе Леонова в открытый космос

"Роскосмос" рассекретил документы о выходе Леонова в открытый космос

3 часа назад
Звезда "Игры престолов" напился вместе с женой и устроил дебош в самолете

Звезда "Игры престолов" напился вместе с женой и устроил дебош в самолете

3 часа назад
Участники борьбы с коронавирусом получат 11,8 миллиарда рублей

Участники борьбы с коронавирусом получат 11,8 миллиарда рублей

3 часа назад
Кремль обнародует информацию о тестах Путина на коронавирус

Кремль обнародует информацию о тестах Путина на коронавирус

3 часа назад
Названы российские цены на кроссовер Geely Coolray c начинкой "Вольво"

Названы российские цены на кроссовер Geely Coolray c начинкой "Вольво"

4 часа назад
Доктор Агапкин рассказал, как метеозависимым перенести перемены погоды

Доктор Агапкин рассказал, как метеозависимым перенести перемены погоды

4 часа назад
Весенний призыв в армию могут перенести

Весенний призыв в армию могут перенести

4 часа назад
Зараженную коронавирусом актрису Куриленко отказались принять в больницу в Лондоне

Зараженную коронавирусом актрису Куриленко отказались принять в больницу в Лондоне

4 часа назад
Греческая полиция разогнала нелегалов у границы слезоточивым газом

Греческая полиция разогнала нелегалов у границы слезоточивым газом

4 часа назад
Экс-начальника столичного главка СКР Дрыманова приговорили к 12 годам колонии

Экс-начальника столичного главка СКР Дрыманова приговорили к 12 годам колонии

4 часа назад
"Компьютерную нобелевку" присудили за мультфильмы

"Компьютерную нобелевку" присудили за мультфильмы

4 часа назад
Россия ввела ограничения на полеты в США, ОАЭ и Британию

Россия ввела ограничения на полеты в США, ОАЭ и Британию

4 часа назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy A71: великан в среднем классе

Обзор смартфона Samsung Galaxy A71: великан в среднем классе

5 часов назад
РПЦ отказалась ограничивать доступ в храмы и "минимизировать" причастие

РПЦ отказалась ограничивать доступ в храмы и "минимизировать" причастие

5 часов назад
ЦИК: если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, голосования 22 апреля не будет

ЦИК: если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, голосования 22 апреля не будет

5 часов назад
Пожилым депутатам разрешили не ходить на заседания Госдумы

Пожилым депутатам разрешили не ходить на заседания Госдумы

5 часов назад
Скончался отец моих детей: Екатерина Волкова рассказала о жизни с Лимоновым

Скончался отец моих детей: Екатерина Волкова рассказала о жизни с Лимоновым

7 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку