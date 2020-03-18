Сумятица и неразбериха: российские туристы стали "заложниками" Филиппин и Черногории

Пандемия коронавируса COVID-19 уже привела к отмене сотен международных рейсов. Страдают зачастую российские туристы, которые не могут вернуться домой. Что заявляют сами путешественники и какие меры предпринимает российский МИД, чтобы им помочь?

"Отели закрыты, рестораны закрыты, нас не размещают. Сказали сначала, что организовали весь трансфер, но его отменили, как и бронирование в отеле", — рассказали туристы из Черногории — там застряли около тысячи человек из России — говорят, им некуда пойти. Домой они тоже вернуться не могут.

"В течение двух суток мы дежурим возле аэропорта Черногории и не знаем, когда нас отсюда вывезут. Нас больше тысячи человек", — поделилась туристка Алина Фомина.

"У нас есть пассажир с онкологией, у которого она обострилась. Лекарств здесь таких нет. Консульство пытается что-то сделать, но, скорее всего, вряд ли что-то найдут, когда все закрыто", — рассказал турист Федор Абрамов.

В посольстве обещают предоставить всю необходимую помощь:

"Сотрудники посольства находятся в аэропорту города Тиват для содействия в решении проблем российских граждан, оказавшихся в Черногории. Ведомству известно, что в стране находится как минимум один человек, имеющий проблемы со здоровьем. Он находится в контакте с черногорским Министерством здравоохранения и муниципальными властями для решения данного вопроса".

Страна из-за пандемии остановила международное железнодорожное, автобусное и воздушное сообщения. В целом Подгорица заняла какую-то странную позицию — черногорские власти пока не дают "Аэрофлоту" разрешения на чартерные рейсы для вывоза россиян.

"Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан с тем, чтобы Россия взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По сообщениям дипломатических источников, Черногория требует, чтобы сперва российская авиакомпания перевезла из Москвы на родину 50 черногорцев. В то же время в МИД обращают внимание, что российская авиакомпания физически не может вывезти домой граждан Черногории. Оказывается, многие из них не хотят возвращаться, а те, кто не против, не выправили себе необходимых документов.



На Филиппинах, где также не может вернуться домой большая группа наших туристов, кризис далек от разрешения. По словам одного из туристов, они застряли не потому, что не хотят платить за билеты, а потому, что "пять-шесть" раз перебронировали билеты. Их регистрировали, затем все отменяли, а деньги за билеты не возвращают. Почему так получилось, скорее всего, не смогут объяснить и сами филиппинские власти. В посольстве России называют сложившееся положение "хаосом":

"В стране творится полная сумятица и неразбериха. Филиппинские власти обещают содействовать нашим гражданам и не выполняют обещанное. Все заявленные местными властями спецрейсы отменяются без объяснения причин, не уведомляя посольство. Дозвониться, достучаться до властей нереально".

Позже дипломатическое представительство организовало прямую линию. Обещают, по меньшей мере, избавить туристов от проблем с миграционными властями.

"Никаких особых наказаний для иностранцев, которые не успели выехать за 72 часа по разным причинам, применяться не будет. Что касается продления визы и других каких-то моментов, мы будем уточнять это. Консульские работники, вице-консул Алексей Бармин будут связываться с миграционным бюро и выяснять, как это делать, потому что, если вы здесь "зависнете", не хотелось бы, чтобы нарушался миграционный режим", — прокомментировала ситуацию советник-посланник на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

Всего на двенадцати филиппинских островах сейчас находятся 333 гражданина России. На некоторых из них нет аэропортов, морские перевозки также отменяются из-за карантина.

Еще одна крупная группа туристов пытается вернуться с Канарских островов. Европейские страны начали закрывать свои границы, число рейсов сократилось на порядки.

В российском посольстве обещают, что за всеми россиянами прилетит спецрейс уже в эту пятницу. Дипломатическое представительство настойчиво рекомендует всем соотечественникам воспользоваться возможностью и вернуться в Россию.