Петербуржец ударом ножом в глаз убил пенсионера во время ссоры на улице

Трагически завершилась перепалка между 40- и 81-летним жителями Санкт-Петербурга. Ранее судимый за хулиганство мужчина выхватил нож и всадил в глаз пенсионеру, который позже скончался в больнице. Камера наблюдения зафиксировала драку.

Инцидент произошел утром 18 марта на остановке на Большом проспекте Петроградской стороны. Что стало причиной конфликта, остается неизвестным. На кадрах видно, как мужчина толкает и бьет пожилого оппонента, а потом, когда тот падает на землю, наносит ему удар ножом в область глаза.

На помощь пострадавшему пришел мужчина, стоявший на остановке с маленькой дочкой, он же скрутил пытавшегося убежать злоумышленника и удерживал его до приезда стражей порядка.

Пенсионера экстренно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось — как сообщили телеканалу "Санкт-Петербург" в управлении СКР, спустя несколько часов он скончался в реанимации.