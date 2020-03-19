Магний и ликопин: Роскачество назвало самые полезные томатные соки

Эксперты Роскачества провели новое исследование — испытали восстановленный томатный сок. Опережая результаты, можно сказать, что 14 из 39 проверенных торговых марок получили высший балл, но также был выявлен фальсификат. Узнаем, какие производители обманывают потребителя, присутствуют ли в томатном соке красители и консерванты.

Об исследовании

Проверку прошли 39 российских торговых марок восстановленного томатного сока, в числе которых два бренда — нектары. Исключение составил один образец из Армении.

Стоимость закупленного томатного сока варьируется от 29,90 до 220 рублей за один литр.

Продукцию испытали по 437 показателям. Эксперты Роскачества изучили торговые марки на наличие потенциально небезопасных веществ, консервантов, синтетических красителей, сахара, соли, мякоти. Кроме того, специалисты оценили упаковку сока и маркировку.

Результаты исследования

Российские потребители могут взять на заметку — весь проверенный томатный сок оказался безопасным. Пестицидов, тяжелых металлов, неспорообразующих микроорганизмов и дрожжей в продукции бояться не стоит.

Ни в одном из образцов эксперты не обнаружили синтетических красителей. При этом в продукции трех торговых марок, в числе которых "Мостовские соки", Sava и "Широкий Карамыш" выявлен консервант — сорбиновая кислота.

Содержание соли

В соках для питания детей может содержаться максимум 0,6 процента соли. По результатам исследования самыми "несолеными" оказались соки следующих торговых марок — "Моя цена", "Вкусный". Больше всего соли специалисты выявили в J7.

Содержание сахара

Содержание глюкозы и фруктозы ниже природных значений зафиксировано в торговых марках "Гурмастер", "Мостовские соки", "Плодовое", "Плодовое (регион)" и "Тихвинский уездъ". Кроме того, у данной продукции выявлены свойства, которые не характерны для томатного сока по органолептическим параметрам (вкус, запах). Перечисленные образцы нельзя отнести к томатным сокам.

Мякоть

Если на упаковке с соком написано "с мякотью", в такой продукции ее должно быть не менее восьми процентов. Исследование показало, что образец торговой марки JU100 содержит 6,7 процента мякоти, что является нарушением требований технического регламента и аналогичных требований ГОСТа.

Больше всего мякоти потребитель найдет в продукции торговых марок Super (18,1 процента) и J7 (18,4 процента).

Польза

В томатном соке должны присутствовать магний, способствующий улучшению работы кишечника, а также ликопин, обладающий антиоксидантными свойствами, оказывающий благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека.

Во всей продукции, принявшей участие в исследовании, содержание магния и ликопина соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества. Что касается первого элемента, больше всего он присутствует в образцах торговых марок "Кухмастер", Ararat, Dario. Максимальное количество ликопина зафиксировно в соках "О!", "Удачный", "Я" и Santal.

Маркировка и упаковка

Не все производители являются добросовестными. В соке четырех торговых марок выявлен сахар, который не указан в составе. Кроме того, продукция ряда торговых марок не является соком по физико-химическим показателям. Такие соки, скорее всего, были восстановлены с нарушением технологии — в них воды добавили больше, чем требуется.

Что касается упаковка, во всех образцах она оказалась герметичной и безопасной для потребителя.

Высший балл получила продукция следующих производителей: "Вкусный", "Красная цена", "Лента", "Маркет Перекресток", "Мой", "О!", "Садовые истории", "Я", Dario, J7, Rich, Santal, Swell, Ararat.

Подробнее с результатами исследования вы можете ознакомиться на сайте Роскачества. Также каждое воскресенье на телеканале "Россия 1" выходит проект "Тест", в котором ведущие Наталия Медведева и Евгений Рыбаков совместно со специалистами ведомства исследуют разнообразную продукцию.