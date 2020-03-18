Иркутский спасатель поймал выпавшую с 15-го этажа женщину

В Иркутске сотрудник МЧС поймал женщину, упавшую с балкона 15-го этажа. Житель соседнего дома снял захватывающий дух момент на видео.

Инцидент произошел днем 18 марта близ Байкальского тракта, в жилом комплексе "Море Солнца". Судя по кадрам, женщина пыталась свести счеты с жизнью, запершись в своей квартире. Спасатели долго отговаривали ее с балкона этажом ниже, но убедить не совершать отчаянный поступок не смогли.

Женщина повисла на перилах и разжала руки, но в этот момент один из сотрудников МЧС успел схватить ее за ноги и затащить на балкон. Собравшиеся внизу очевидцы приветствовали действия спасателя аплодисментами.

Пострадавшую передали врачам. Судя по кадрам, она получила травму лица.