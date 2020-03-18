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18 марта 202018:21

Меняются условия транзита граждан России через Литву на поезде

Меняются условия транзита граждан России через Литву на поезде. Изменения начинают действовать с 19 марта.

Так, максимальное количество человек в одном транзитном поезде не должно превышать ста человек. В одном купе или в одном сегменте плацкарта будет находиться не более двух пассажиров, уточняет Дмитрий Лысков, начальник пресс-службы правительства.

Как информирует ГТРК "Калининград", с полным списком условий транзита через территорию Литвы можно ознакомиться на сайте правительства Калининградской области.

 

Текст: ГТРК "Калининград"

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