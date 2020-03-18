ЕАЭС подготовила бизнесу пяти стран меры по стимулированию экономик

Евразийская экономическая комиссия представила комплекс мер по компенсации негативных торгово-экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса COVID-19. Они направлены на обеспечение здоровья и безопасности граждан пяти государств Союза в условиях ухудшения экономической конъюнктуры.

Все пошлины на товары и медицинские препараты, которые требуется для профилактики и борьбы с распространением инфекции в Евро-Азиатском экономическом союзе (ЕАЭС) по согласованию с государствами-членами при ввозе будут временно обнулены. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на уровне вице-премьеров Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России эту инициативу принципиально поддержал, сообщает пресс-служба организации.

Сейчас завершается составление перечня товаров, к производству которых могут быть привлечены предприятия Союза. В этот перечень включена вся приоритетно необходимую продукцию медицинского назначения, в том числе товары и компоненты, используемые для производства дезинфицирующих средств, масок и перчаток, вакцины и наборов для диагностики, диагностические и лабораторные реагенты, пульсоксиметры и другая аппаратура для медицинского использования.

Нужно быстро определить все необходимое для населения с учетом пиковых мощностей внутреннего производства в Союзе, подчеркнул министр по торговле ЕЭС Андрей Слепнев. Все меры будут точеными и адресными.

Также предполагается комплексная поддержка национальных экономик и отдельных отраслей стран Союза снижением импортных пошлин на используемые в производстве высокотехнологичной продукции с экспортным потенциалом комплектующие и материалы.

Снижение торговли на традиционных для стран ЕАЭС внешних рынках будет компенсироваться созданием особых условий для роста несырьевого экспорта евразийских товаров. Для этого Комиссия и государства-члены ЕАЭС в приоритетном порядке продолжат переговоры с третьими странами по созданию зон свободной торговли. Кроме того, будет ускорена цифровизацию торговли и работа по снижению логистических издержек на экспортных поставках.