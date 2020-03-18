Вологодской банде "черных" лесорубов грозит до 20 лет тюрьмы

Вологодской банде "чёрных" лесорубов грозит до 20 лет тюрьмы. Весь 2018 год преступники вырубали лес в Бабушкинском районе, после перерабатывали и незаконно продавали получившуюся древесину.

В группировку входило 12 человек. Главарь банды — местный предприниматель подключил к своим преступным махинациям жителей Бабушкинского, Тотемского и Никольского района.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, сообщает областная прокуратура. Материалы дела готовы для отправки в суд. Главарю банды грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей, его подельникам — по 10 лет тюрьмы и до 3 миллионов рублей штрафа.

ГТРК "Вологда" напоминает, ранее к реальным срокам приговорили банду "чёрных" лесорубов из Кичменгского Городка. Преступники уничтожили 28 сосен и 3 ели. Сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей.