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18 марта 202018:59

Трамп может предотвратить скатывание США в рецессию

Пока нет всех деталей пакета экстренной помощи и конгресс его еще не рассматривал, но администрация Дональда Трампа сделала необходимый шаг для спасения американской экономики. Возникшая в связи с распространением COVID-19 "пауза" в экономической активности еще не стала критической, однако, если ничего не делать для уменьшения лежащего на компаниях и физических лицах бремени, страна скатится в рецессию.

Экономических стимулов в размере $850 млрд, вероятно, достаточно, но лишь деньги (или нулевые процентные ставки) не принесут много пользы, если проводимая политика не будет быстро решать проблемы, связанные с остановкой предприятий, карантином и дефицитом предложения, пишет в The National Interest главный экономист Vested Милтон Эзрати.

Нынешняя ситуация сильно отличается от классической рецессии. Циклические экономические спады почти всегда возникают из-за нехватки спроса. Какой-то сектор экономики становится несбалансированным, что ведет к сокращению расходов. Вызванные этим увольнения и уменьшение расходов множатся в экономике и финансовом рынке и приводят к более общему спаду.

Чрезвычайная ситуация с коронавирусом вызвала дефицит предложения, а не падение спроса. Карантин не позволяет людям занять свои рабочие места, первоначально в Китае, а теперь во всем мире. Работа на дому не может компенсировать этот пробел, особенно там, где речь идет о заводах и сфере услуг. Возникший производственный дефицит лишил другие производства деталей и материалов, необходимых для выполнения их производственных графиков.

Готовые потратить деньги потребители сталкиваются с ограниченным предложением в торговле и сфере услуг, поскольку по санитарным причинам закрыты рестораны, бары, магазины и кинотеатры. Спрос на товары и услуги сохраняется, но недостаток предложения сдерживает экономическую активность. Так или иначе, нынешняя нестандартная ситуация, если она сохранится, неминуемо, перерастет в привычную, обусловленную спросом рецессию.

Бизнес может выплачивать зарплату неработающим сотрудникам в течение некоторого времени (либо по требованию властей, либо из-за лояльности к персоналу), но компании, которые также должны платить налоги, арендную плату и проценты по кредитам не в силах долго покрывать подобные расходы на фоне сокращения или отсутствия доходов от остановки производства и перебоев с поставками. Они достигнут красной линии довольно быстро, а когда это произойдет, владельцам придется прибегнуть к более длительному периоду временного увольнения или сокращению численности персонала.

Многим компаниям придется объявить банкротство, в результате чего все их сотрудники лишатся единственного дохода, а многие поставщики и арендодатели столкнутся с дополнительным сокращением дохода. Тем временем, другие предприятия, находящиеся в менее трудном положении, откажутся от расширения, в результате чего другие секторы экономики столкнутся с уменьшением спроса на их продукцию.

Количество компаний с подобными проблемами, несомненно, будет расти по мере сохранения нынешней “паузы” в экономике. А это значит, что экономика страны и мировая экономика неизбежно погрузятся в рецессию.

Типичные контрциклические меры властей — такие как смягчение монетарной политики, снижение налогов или резкое увеличение государственных расходов — могут помочь смягчить степень вероятного спада, но более эффективный подход заключается в предотвращении скатывания с экономической “паузы” в рецессию. Власти должны в первую очередь помочь предприятиям с выплатой заработной платы, а также с выполнением других финансовых обязательств в условиях сокращения доходов. Государственное кредитование на выгодных условиях, особенно для малого бизнеса (но и для крупного), может затормозить или даже предотвратить банкротства и увольнения, которые в противном случае окажутся неизбежными.

Предоплата государственных контрактов на один или два года вперед могла бы обеспечить аналогичное облегчение, в то время как более щедрые пособия по безработице могли бы остановить сокращение потребительских расходов с началом массовых увольнений. Если Вашингтон сможет сосредоточиться на этих и других подобных мерах, то пакет, который в конечном итоге утвердит конгресс, может предотвратить рецессию или сделать падение менее глубоким и болезненным.

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