Chrome, Firefox или "Яндекс": названы самые конфиденциальные браузеры

Brave является самым приватным браузером, в то время как Microsoft Edge и "Яндекс.Браузер" таковыми назвать нельзя: эти просмотрщики охотно делятся данными об использовании со своими разработчиками. К таким выводам пришел Дуглас Лейт, профессор Школы компьютерных наук и статистики Тринити-колледжа в Дублине.

Исследователь выяснил, когда и при каких условиях браузеры отправляют компаниям-разработчикам телеметрию — техническую информацию, которая нужна для исправления ошибок и ведения статистики пользовательской базы. Она может включать продолжительность интернет-сессии, тип и версию операционной системы, данные о настройках браузера и установленных расширениях.

Чтобы узнать, когда срабатывает отправка телеметрии, Лейт рассмотрел пять сценариев: при первом запуске после установки с нуля, при закрытии и перезапуске, при вводе или вставке в адресную строку либо когда программа запущена, но ею не пользуются. "К первой группе (самой конфиденциальной) относится Brave, ко второй — Chrome, Firefox и Safari, а к третьей (наименее конфиденциальной) — Edge и 'Яндекс'", — выяснил ученый по итогам сравнительного анализа.

Лучший результат показал Brave: этот браузер не отслеживает посещенные сайты и не делится со своими создателями IP-адресами пользователей. Google Chrome, Mozilla Firefox и Apple Safari, на которые приходится 85% рынка, собирают намного больше данных. В частности, эти программы сопровождают телеметрию маячками, с помощью которых можно отследить пользователя после перезапуска и даже после переустановки браузера. А по мере того, как пользователь вводит адрес в строку, просмотрщики в режиме реального времени отправляют информацию на удаленные серверы (в Firefox эту опцию можно отключить).

Хуже всего ситуация с приватностью обстоит в Microsoft Edge и "Яндекс.Браузере". По словам Лейта, их телеметрия включает уникальные идентификаторы, а также сведения не только о программном, но и аппаратным обеспечении. Например, "Яндекс" отслеживает серийные номера и MAC-адреса, Edge — записывает идентификатор, который можно изменить только при смене компьютера. Причем отказаться от сбора этой информации нельзя, сказал исследователь.