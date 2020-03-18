На форварда ЦСКА Чалова претендуют сразу три клуба из Англии

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может уже ближайшим летом перебраться в другую страну. На 21-летнего форварда армейцев претендуют сразу три клуба из английской премьер-лиги.

За россиянина готовы побороться столичные "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм Юнайтед", а также "Брайтон энд Хоув Альбион" из Восточного Суссекса. Как сообщает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror, "стекольщики" планируют заплатить за нападающего 25 миллионов фунтов.

Чалов – воспитанник ЦСКА, авторитетное издание transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро. Федор в текущем сезоне в составе армейцев принял участие в 31-й игре во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Также на его счету две игры за основную сборную России.