Бизнес-мессенджер Slack меняет дизайн и внедряет новые функции

Разработчики корпоративного мессенджера Slack обновили дизайн своего инструмента и расширили его функции. Новая версия призвана сделать приложение более простым и понятным в использовании, особенно для новичков.

За последнее время пользовательская база Slack сильно возросла, рассказала Business Insider представитель компании Джейми Деланги. В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции все большее число компаний переводят своих сотрудников на дистанционный формат работы, и многие в качестве главного коммуникационного сервиса выбирают Slack.

Новая версия мессенджера готовилась в течение некоторого времени, но с учетом обстоятельств, пояснила Деланги, компания решила открыть доступ к обновлению раньше, чем планировалось. Новые пользователи, которые присоединятся к Slack с 18 марта, увидят редизайн в ближайшую неделю, все остальные - в течение нескольких недель. Позднее обновится и мобильное приложение.

Группировка по тематике

По словам Деланги, в Slack появятся группировка каналов, сообщений и приложений по тематике, расширенные возможности поиска, а также новый способ создания публичных и личных сообщений, похожий на написание электронного письма (чтобы новичкам было легче привыкнуть).

Создание нового сообщения

Помимо этого, в мессенджер добавят новые ярлыки для запуска рабочих процессов и приложений, которые помогают автоматизировать рутинные операции. Часть функций, правда, будет только только в платной версии Slack.