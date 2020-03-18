Как блогеры из YouTube и Instagram зарабатывают в условиях пандемии коронавируса

Для блогеров-инфлюенсеров партнерство с брендами является основным источником дохода, особенно это касается Instagram-блогеров. Но вспышка коронавируса повлияла и на заработки звезд социальных сетей.

В новых условиях интернет-звезды используют различные подходы для того, чтобы продолжать зарабатывать на жизнь посредством своей сетевой деятельности. Некоторые инфлюенсеры выбирают альтернативные источники дохода, такие как консалтинг, обучение и коучинг. Другие переходят к рекламе на YouTube, а также ищут находят новые способы делать спонсорский контент из дома.

Спонсорские посты по-прежнему являются лучшим вариантом для тех блогеров, которые могут создавать контент не выходя из дома, так как некоторые бренды (например, те, которые продают приложения для повышения производительности, адаптированные для удаленной работы) продолжают проводить маркетинговые кампании.

Маркетологи сообщают, что как просмотры, так и вовлечение в соцсетях в этом месяце растет, так как все больше пользователей проводят время в онлайне, создавая возможность зарабатывать для компаний и для тех блогеров, которым не требуется для производства контента выезжать из дома.

Многие блогеры так или иначе приспособлены к социальной изоляции во время вспышки коронавируса, так как они часто работают дистанционно в любом случае. Business Insider поговорил с несколькими влиятельными людьми на YouTube, Instagram и TikTok, а также с экспертами отрасли о влиянии коронавируса на индустрию и о том, какие новые стратегии пробуют блогеры.

"С начала эпидемии коронавируса все мои публичные выступления с марта по апрель были отменены или перенесены в онлайн", — сказал Роберто Блейк (Roberto Blake), создатель канала на YouTube, посвященного технологиям и бизнесу с 444 000 подписчиков. Блогер признался, что коронавирус вынудил умерить рост расходов на рекламу коучингового бизнеса, а вместо этого сосредоточиться на удержании клиентов.

Кристина Видаль, публикующая в Instagram посты о путешествиях (86 000 подписчиков) под ником JetsetChristina, сказала, что поездки по миру пришлось прервать, а трафик ее блогов и переходы по ссылкам (составляющие большую часть ее дохода как блогера), сильно упали. Впрочем, девушка уверена, что люди снова будут путешествовать и тогда ее ресурсы вновь вернут себе популярность.

Партнерство и спонсорские посты никогда не были ее основным источником дохода, JetsetChristina зарабатывает на партнерской программе бронирования путешествий на сайте. В настоящее время Кристина уделяет гораздо больше внимания своему блогу и занимается написанием статей. Она также сосредоточилась на разработке следующей коллекции своей линии купальников — Watercolors Swim. Она сказала, что процесс разработки и подготовки может занять несколько месяцев, и сейчас она будет тратить на это больше времени, прежде чем начнет производство в следующем году.

Джослин Дэвис создает контент на YouTube и является соучредителем студии Shared Media, у которой есть два проекта на YouTube, Shared Channel (172 000 подписчиков) и Shared News (55 000 подписчиков) — сказала, что до недавнего времени любые видео на ее новостном канале, в которых упоминается о коронавирусе, были демонетизированы YouTube.

"Мы все еще являемся стартапом и большая часть наших денег поступает через доходы от рекламы на YouTube. Для нас становится трудно делать новостной контент, так как сейчас мало что не связано с коронавирусом, а многие из этих видеороликов демонетизируются", — жалуется Дэвис.

Дэвис работает на YouTube уже более десяти лет, и за эти годы она научилась адаптироваться к изменениям в алгоритме платформы. В дальнейшем, сообщила Дэвис, ее компания будет следить за монетизацией и оспаривать любые видео, которые YouTube решил лишить заработка.

Бренды и влиятельные блогерские агентства приспосабливаются к меняющимся условиям потребителей. Маркетологи наблюдают всплеск рекламных взаимодействия в спонсируемых постах в социальных сетях в последние недели. Так, маркетинговое агентство Obviously сообщает об увеличении на 76% количества ежедневных "лайков" на спонсируемых постах в Instagram в первые две недели марта.

"Я думаю, что бренды говорят: "Эй, все сейчас в социальных сетях, давайте разберемся, как мы поменяем нашу стратегию и курс", — говорит Мае Каровски (Mae Karwowski), генеральный директор агентства Obviously, среди клиентов которого числятся Coca-Cola и Mercedes-Benz. Эксперт считает, что если раньше целью кампаний было привести клиентов в магазин, то теперь следует сосредоточиться на рассказе о конкретных продуктах, которые можно заказать онлайн.

Маркетинговая фирма Sapphire Apps, работающая с блогерами-инфлюенсерами сообщила, что больше не проводит фотосессии с лидерами мнений для кампаний бренда, заменив этот формат анимацией и пользовательским контентом, снятым блогерами у себя дома, который затем редактируется командой Sapphire.

"Блогер может снимать дома, а затем наша команда сделает монтаж", — сказал Аниш Далал, генеральный директор компании. "Это очень интересная возможность. Если мы сможем достичь качества, которое нам нравится, это откроет для нас новую часть бизнеса, потому что мы сможем делать рекламу, когда многие другие люди не смогут", — сказал Далал. "У нас есть большая сеть блогеров, которые могут всё снимать дома, и наши редакторы могут поработать с отснятым материалом".

По словам компании, анимационный контент, не требующий физического контакта между создателями, редакторами и маркетологами, был эффективен при размещении спонсорских сообщений, подчеркивающих особенности продукта.

Мейси Мариано (Macy Mariano), инстаграм-блогер со 100 000 подписчиков, сказала, что Celsius, бренд энергетических напитков, который она рекламирует на своем аккаунте, изменил свои рекомендации по содержанию, чтобы они больше соответствовали "домашней" эстетике во всех форматах — фото, видео и текстовых постах.

Но в то время как у создателей и брендов все еще есть возможность сотрудничать в социальных сетях, некоторые рекламодатели сворачивают маркетинговые бюджеты в ожидании того, что произойдет с экономикой в ближайшие месяцы.