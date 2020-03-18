18 марта 202020:48

Начальник ежемесячно собирал с полицейских деньги на ремонт здания МВД

В райцентре Грибановка Воронежской области начался суд над бывшим заместителем начальника районного отдела МВД. Его обвиняют в получении взяток и в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Игорь Выборных придумал интересную схему сбора денег внутри коллектива. Восемь инспекторов ГИБДД отдела должны были ежемесячно сдавать деньги на ремонт здания и хозяйственные нужды. Суммы колебались от трех до восьми тысяч рублей, и так на протяжении полугода. Хотя деньги на эти цели выделялись из бюджета министерства.

Как рассказал в ходе судебного заседания прокурор Грибановского района Юрий Козлов: "Всего за это время сотрудники отдела передали заместителю начальника ОМВД России по Грибановскому району начальнику полиции Выборных не менее 313 тысяч рублей".

В феврале 2019 года начальника полиции задержали сотрудники ФСБ и СКР, сообщают "Вести Воронеж". Его уволили из органов внутренних дел, несколько месяцев Игорь Выборных провел под стражей, а затем под домашним арестом. Свою вину он не признает.

Текст: ГТРК "Воронеж"

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