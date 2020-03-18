В России подорожали три популярные модели Volkswagen

Автопроизводители продолжают корректировать прайс-листы на свои модели. Компания "Фольксваген" тоже подняла рублевые цены: радикальнее остальных подорожал премиальный вседорожник Touareg.



Три модели немецкого бренда Volkswagen стали дороже - это бюджетный седан Polo, популярный кроссовер Tiguan и полноразмерный вседорожник Touareg. Причем, "Поло" и "Тигуан" выпускаются в России, но и это не защитило их от подорожания.



"Народный" Volkswagen Polo, как отмечает "Автостат", стал дороже на 17 000 рублей, и теперь диапазон цен на седан составляет от 716 900 до 1 033 900 рублей. Кстати, эту модель вскоре ожидает радикальное обновление.



На 40 000 рублей дороже прежнего стал кроссовер Volkswagen Tiguan, который отныне продается по цене от от 1 579 000 до 2 729 000 рублей.

Ну а самую ощутимую прибавку получил Volkswagen Touareg, который приходится импортировать в нашу страну, что делает его наиболее уязвимым перед курсовыми колебаниями. Теперь стоимость "Туарега" составляет от 3 699 000 до 5 259 000 рублей без учета дополнительных опций.

