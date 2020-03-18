Липецкую областную инфекционную больницу наградят миллионом рублей

Медиков отделения Липецкой областной клинической инфекционной больницы, обеспечивших квалифицированный уход и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией наградят. А больнице вручат сертификат на сумму один миллион рублей.

Липчан, перенесших коронавирус, завтра выписывают. На время лечения они были размещены в полностью изолированном помещении со шлюзом для медиков. Они поступили в инфекционную больницу 7 марта: 59-летняя женщина и супружеская пара — 48-летний мужчина и 39-летняя женщина вернулись из Италии.

Как сообщили ГТРК "Липецк" в управлении здравоохранения Липецкой области, заболевание протекало в легкой форме. Лечение противовирусными лекарствами переносили они хорошо. Выписывают пациентов в удовлетворительном состоянии.

По итогам, было принято решение о награждении медицинских работников отделения, которые лечили больных. От главы администрации Липецкой области врачу-инфекционисту, медицинской сестре процедурной, медицинской сестре палатной объявлена благодарность.

Напомним, режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса был введен в Липецкой области с 10 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Артамонов. на территории области 7 марта было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).