Правительства будут занимать деньги на борьбу с коронавирусом?

Политики от Вашингтона до Берлина готовятся к выпуску займов на триллионы долларов, поскольку из-за коронавируса остановлена часть экономики. Доходность государственных облигаций растет, инвесторы готовятся к беспрецедентному уровню заимствований.

Правительственные чиновники готовят стимулы на сумму не менее $2,8 трлн, так как закрываются рестораны и магазины, отменяются поездки, учитывая, что необходимо остановить распространение Covid-19. Германия и Испания предлагают ввести наиболее агрессивные меры, при которых на стимулирование усилий уйдет около 16% ВВП. Администрация Трампа планирует потратить $1 трлн или больше. Конгресс, похоже, поддержал планы, в рамках которых предполагается выписать чеки на $1 тыс. для американцев.

Переизбыток долга может повысить стоимость заимствований, доходность государственных облигаций резко растет, поскольку инвесторы готовятся к потенциальному росту заимствований. Вчера процентные ставки по трежерис США со сроком погашения 10 лет подскочили до максимальных отметок с 1982 года. Согласно данным FactSet, доходность эталонных облигаций США составляет 1,1% после того, как они упали ниже 1% в начале этого месяца. Доходность по 10-летним облигациям Германии достигла -0,3%, ставки по итальянским облигациям с аналогичным сроком погашения подскочили до 2,76%, месяцем ранее они составляли 0,9%.

Облигации с более долгим сроком погашения растут, поскольку трейдеры продают все, что можно, а также потому что инвесторы делают ставку на растущее предложение суверенного долга, отмечает Кэти Джонс, главный стратег-аналитик в Schwab Center for Financial Research.

«Скорее, первое, чем второе», — написала она.

Правительства и другие институты во всем мире стремятся выиграть время, пока кризис не пойдет на спад. В будущем предложенные меры стимулирования будут дополнены другими усилиями.

Из-за введенных ограничений на поездки на европейском континенте рассматривается вопрос о выпуске совместной облигации ЕС — coronabond. Этот тип распределения рисков долгое время был табу для чиновников в странах, типа Германии, с самой надежной финансовой системой в Европе. Италия, одна из стран за пределами Китая, сильнее остальных пострадавшая от вируса. Однако отношение государственного долга страны к ВВП составляет около 138%, более чем в 2 раза выше показателя Германии.

«Весь смысл надежного правительственного баланса в том, чтобы была возможность выжить в таких ситуациях, как ситуация с коронавирусом, которая равносильна войне. Страны, которые не в состоянии сделать это, пострадают в краткосрочной и в долгосрочной перспективе», — сказал профессор Гарварда Кеннет Рогофф.