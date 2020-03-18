На Android можно будет включить режим повышенной безопасности

В операционную систему Android внедрят режим усиленной защиты от вредоносных приложений Advanced Protection Program (APP). Активировав его, пользователи смогут наложить полный запрет на скачивание программ из сторонних источников, а также убедиться, что функция безопасности "Google Play Защита" (Play Protect) всегда включена.

Похожие режимы есть в других продуктах Google. Например, в браузере Chrome можно отклонить любые потенциально опасные загрузки, а в почте Gmail - включить дополнительное сканирование вложений.

Как пишет 9to5Google, в Android новая функция не позволит скачивать приложения вне Google Play. Даже если пользователь вручную перенесет на устройство APK-файл, установить его будет невозможно. Кроме того, APP не позволит отключить "Google Play Защиту", которая периодически сканирует на "вшивость" как содержимое магазина, так и сам смартфон.

Тем не менее, есть несколько исключений. Продвинутые пользователи смогут перенести программы при помощи утилиты ADB (Android Debug Bridge), подключив мобильное устройство к компьютеру через USB-кабель. Кроме того, ограничение не коснется магазинов (например, Samsung Galaxy Store), которые были предустановлены сами производителем. А те приложения, которые были установлены за пределами Google Play до включения APP, не будут удалены и продолжат получать обновления.

Как ожидается, APP появится на Android в ближайшие дни.