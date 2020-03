ATP и WTA отменили все весенние турниры. Рейтинг теннисистов заморожен

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) выступили с совместным заявлением, в котором объявили об отмене всех весенних турниров.

Изначально теннисные организации из-за распространения коронавируса COVID-19 приостановили сезон на полтора месяца. А теперь приняли решение полностью отменить все грунтовые турниры до 7 июня, за исключением "Ролан Гаррос", который перенесли на осень.

Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.



Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled.