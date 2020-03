Лидер U2 Боно посвятил песню всем, кто самоотверженно борется с коронавирусом

В День святого Патрика лидер группы U2 Боно на своей странице в Instagram представил новую песню Let Your Love Be Known.

Музыкант посвятил ее всем жителям Италии и тем людям, кто пострадал от пандемии коронавируса в мире.

"Посвящается всем итальянцам, которые вдохновили на это… всем ирландцам… всем тем, кто в этот День святого Патрика находится в непростой ситуации и тем не менее поет. Мы поем эту песню в честь вас, врачей, медсестер, всех тех, кто ухаживает за больными на линии фронта".

Всего за сутки видео собрало более полумиллиона просмотров и множество теплых комментариев от поклонников творчества музыканта. Растроганные итальянцы также писали слова благодарности: "Если кто-то может подбодрить нас, то это Боно".