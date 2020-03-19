В Свердловской области прошел мини-парад для ветерана Великой Отечественной

В Свердловской области состоялось необычное чествование ветерана Великой Отечественной войны. Бойцы роты почетного караула, военного оркестра и юнармейцы прошли торжественным строем прямо перед домом пожилого мужчины.

Акция получила название "Мини-парад для ветерана". Она регулярно проходит в регионах России для тех, кто по состоянию здоровья не может посетить мероприятия ко Дню Победы, передает телеканал "Россия 24".

Вот и на этот раз герой торжества Семен Благинин наблюдал за происходящим у подъезда своего дома, а после поделился фронтовыми воспоминаниями.

"Громыхает вот такая гусеница... Я в окопчик, прижался меж гусеницами, лежу. Чувствую, он проходит мне по горбине, ногу придавило, — вспоминает Семен Благинин. — И только проходит, я взял бутылку, лежа метнул и попал. Он закоптил и ушел, там его добьют… И сразу же лимонку бросил в пехоту. Ну и потом через некоторое время наши поднялись в рукопашную схватку".