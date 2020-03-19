Надежда Бабкина отмечает юбилей

Народная артистка России Надежда Бабкина отмечает 70-летие.

"Казачка Надя" родилась 19 марта 1950 года в городе Ахтубинске Астраханской области. Пела будущая артистка с детства. В 17 лет победила на Всероссийском молодежном конкурсе. Закончила Астраханское музыкальное училище, после которого получила три высших образования — в Российской академии музыки имени Гнесиных (специальность "дирижер хора" и "сольное народное пение"), а также на Высших театральных курсах при ГИТИСе (специальность "режиссер эстрадных и массовых представлений").

Будучи студенткой, в 1974 году Бабкина организовала вокальный ансамбль "Русская песня", который в 2000 году был преобразован в Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня", а с 2018 года носит звание

Несколько лет назад Надежда Бабкина вышла на сцену театра в качестве актрисы мюзикла "Ночь перед Рождеством" по повести Николая Гоголя, сыграв Солоху и царицу, а также драматической актрисы в спектаклях по мотивам произведений Василия Шукшина, повести Александра Куприна "Яма" и Михаила Шолохова "Бабий бунт в нашем колхозе".

Она также является соведущей программы "Модный приговор" на Первом канале.

В ее биографии были роли в кино, общественная деятельность депутата Мосгордумы. В настоящее время Бабкина — член Совета при президенте РФ по делам казачества. Она награждена орденами и медалями.