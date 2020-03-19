В Москву прилетела первая группа россиян из Черногории

В московском аэропорту Шереметьево приземлился рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Подгорицы. Он доставил на родину первую группу россиян, остававшихся в Черногории, всего 150 человек.

В понедельник власти этой страны приостановили международное транспортное сообщение из-за ситуации с коронавирусом. Представители российского МИД приложили немало усилий, чтобы добиться от черногорских властей разрешения на вывоз россиян.

Оставшиеся соотечественники будут возвращены домой в ближайшие дни. Российское дипломатическое ведомство находится с ними в постоянном контакте и обеспечивает всем необходимым.

А на канарском острове Тенерифе застряли десятки российских туристов. Из-за введенных ограничений они не могут добраться до материковой Испании.

Компания "Аэрофлот" рассматривает возможность отправить за ними дополнительный рейс. Кроме того, завтра большой борт "Аэрофлота" намерен вывезти с Тенерифе максимальное количество туристов.

А путешественникам из России, которые находятся на материковой части Испании, дипломаты настоятельно рекомендуют как можно быстрее добраться до Мадрида. Оттуда ежедневно вылетают два регулярных рейса "Аэрофлота" в Москву, сообщает телеканал "Россия 24".