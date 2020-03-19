Распространение коронавируса: жертвы и скандалы

Из-за вирусной угрозы американский Госдеп решил приостановить оказание визовых услуг в большинстве стран.

Власти штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Коннектикут и Нью-Джерси сегодня закроют торговые и развлекательные центры. В США прекратились акции протеста: активисты заявили, что сейчас они остались без внимания СМИ. Поэтому переключились на поддержку тех жителей, которые из-за вируса оказались в зоне риска.

Тем временем в Австрии закрыли на карантин все населенные пункты земли Тироль. Поводом стали обвинения немецкой прессы, что один из горнолыжных курортов превратился в рассадник заразы, где заболели десятки гостей.

Разгорается скандал в Индонезии. Там члены правительства отказалось обнародовать результаты своих тестов на коронавирус.

Финляндия ограничила передвижение через границу, а Португалия ввела режим ЧП как минимум на две недели.

"Пандемия COVID-19 не похожа ни на одну вспышку других заболеваний. Это невиданное испытание для португальцев. Это вызов нашему привычному образу жизни, культуре и экономике. Это настоящая война, которая месяцем раньше пришла к нашим европейским соседям. А нам еще только предстоит пережить пик заболеваемости и справиться с его последствиями", — заявил президент Португалии Марселу Ребелу Ди Соза.

За прошедшие сутки в мире подтверждено более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, более 950 человек погибли. Особенно активно COVID-19 распространяется в Европе.

В Италии, Испании и Германии счет заразившихся пошёл на десятки тысяч. Подобная ситуация наблюдается в Иране.

За пределами Евразии лидером по числу случаев заражения остается США. Коронавирус там уже проник во все 50 штатов и столичный округ Колумбия. Всего число заразившихся в мире приближается к отметке в 220 тысяч. Общее число погибших почти достигло 9000 человек, сообщает телеканал "Россия 24".