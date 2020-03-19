Администрация Волгограда взяла на себя оплату коммунальных услуг ветеранам

В Волгограде администрация решила взять на себя все коммунальные платежи ветеранов города. А также взносы за капитальный ремонт. Все возможности для этого у города имеются. Так заявил губернатор Волгоградской области. Участники ВОВ также могут бесплатно получить и услуги сиделок в случае необходимости.

Фронтовик Владимир Петрович Паненко хоть и живет один, одиноким себя не чувствует. Всегда на связи сыновья и внуки, пусть и разъехались по другим городам. А в быту каждый день помогает сиделка: "У нас полноценный рабочий день с девяти часов до пяти. Я помогаю в приготовлении пищи, в уборке, в санитарно-гигиенических процедурах. Все его желания исполняем, покупаем прессу".

Владимир Петрович Паненко — коренной сталинградец. В современном Волгограде человек известный. Фронтовик, ветеран органов МВД. Десятилетиями ведет патриотическую работу с молодежью. Скорее по привычке на встречу с журналистами надевает парадный китель с орденами и медалями. С гордостью показывает снимки времен войны и памятные вещи.

Владимир Петрович, как и многие фронтовики, живет в самом центре Волгограда. Человек старой закалки бережно хранит все документы и квитанции. За услуги ЖКХ оплачены в прошлом месяце.

Таких квитанций волгоградские ветераны уже скоро получать не будут. Все коммунальные платежи и взносы за капитальный ремонт дома возьмет на себя администрация.

"Считаю, что у нас есть возможности ввести дополнительные меры поддержки фронтовиков, а именно для инвалидов и участников войны. Мы можем полностью освободить их от уплаты за ЖКХ, в том числе от взносов на капремонт", — говорит губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Речь идет о том, чтобы освободить участников Великой Отечественной войны от этих выплат пожизненно, до конца их жизни. Это абсолютно правильно! У нас осталось не так много ветеранов Великой Отечественной войны — около 1300. Они должны чувствовать, что мы благодарны им, они должны чувствовать заботу, они должны понимать, что они герои для нас!", — член Общественной палаты Волгоградской области, доктор юридических наук Светлана Казаченок.

В Волгоградской области действует множество льготных программ. Так, участники войны бесплатно получают необходимый уход и услуги сиделок. Кроме того, по решению Владимира Путина все фронтовики в год 75-летия Великой Победы получат по 75 тысяч рублей.