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Коронавирус 30 минут назад

19 марта 202006:22

Американские автогиганты закрывают предприятия на карантин

JEFF KOWALSKY/ EPA

Большая тройка американских автопроизводителей, General Motors, Ford и Fiat Chrysler, заявила о планах по закрытию всех своих заводов в США на период вспышки коронавируса. При этом в Ford сообщили о том, что это произойдет уже в четверг вечером.

Правда, как отмечает CNBC, решение автогигантов продиктовано не человеколюбием, а профсоюзами: именно они надавили на руководство концернов, требуя защитить работников от надвигающейся угрозы коронавируса.

Ford также временно приостанавливает работу своих предприятий в Канаде и в Мексике. Временное закрытие пока продлится до 30 марта. Компания заявила, что в ближайшие недели будет тесно сотрудничать с профсоюзом United Auto Workers, в поисках оптимального решения и для сотрудников, и для бизнеса.

General Motors тоже приостанавливает работу, по крайней мере, до 30 марта. При этом руководство компании намерено еженедельно оценивать ситуацию.

Fiat Chrysler заявила, что прекратит работу на своих заводах в Северной Америке “постепенно с сегодняшнего дня (с 18 марта) до конца марта”. Компания заявила, что пересмотрит ситуацию по окончании перерыва и будет тесно сотрудничать с UAW, чтобы обеспечить безопасные условия труда, включая длительность смен и усовершенствованные протоколы очистки.

В общей сложности решение Большой тройки затрагивает 25 предприятий и 150 000 работников, входящих в профсоюзы. У General Motors 11 заводов, у Ford — 8, у Fiat Chrysler — 6.

Остановка производства может привести к серьезным финансовым потерям. Тем более, что спрос на автомобили и так падает на фоне вспышки COVID-19.

Так по подсчетам RBC Capital Markets, эпидемия коронавируса может привести к снижению мирового производства автомобилей в 2020 году на 16%, что отчасти вызвано ожидаемым снижением продаж в США на 20%.

“Более сложная задача заключается в том, что, как только страна преодолеет наихудшую пандемию, автопроизводители должны будут быть готовы к быстрому восстановлению, чтобы извлечь максимальную выгоду из волны отложенного потребительского спроса”, — добавила по этому поводу исполнительный директор подразделения отраслевого анализа Edmunds Джессика Колдуэлл.

Между тем, ту самую “максимальную выгоду”, по всей видимости, намерены извлечь и власти США. Причем — уже сейчас. Как писал ранее Вести.Ru, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что правительство может начать покупать доли в крупных концернах в обмен на финансовую поддержку и финансовые льготы. Так что потери одних даже в условиях “наихудшей пандемии” становятся окном возможностей для других.

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