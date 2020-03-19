Топ-12 самых богатых молодых миллиардеров в мире

Эксперты китайского исследовательского института Hurun составили рейтинг Hurun Global 40 and Under Self-Made Billionaires 2020, в который вошли молодые миллионеры моложе 40 лет, которые добились всего самостоятельно.

Вот уже пятый год подряд рейтинг возглавляет глава Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в $84 миллиарда.

Всего в рейтинг вошли 53 молодых миллиардера из разных стран мира. По сравнению с рейтингом прошлого года, их число выросло на 7. Среднее состояние составляет $5.2 миллиардов.

Ниже мы расскажем о 12 самых богатых миллиардерах моложе 40 лет.

10. Джо Геббиа, Брайан Чески, Нейтан Блечарзик

Десятое место разделили сразу три миллиардера – Джо Геббиа, Брайан Чески и Нейтан Блечарзик. Состояние каждого из них оценивается в 4.7 миллиардов долларов. Все эти миллиардеры проживают в США.

Джо Геббиа – один из основателей и продакт-менеджер в компании Airbnb. Брайан Чески – CEO и также один из основателей Airbnb. Нейтан Блечарзик -также один из основателей и главный стратег Airbnb.

9. Ван Тао

Девяятое место занимает китайский миллиардер Ван Тао. Его состояние оценивается в $6.8 миллиардов. Ван Тао – основатель компании DJI, которая занимается производством дронов.

7. Скотт Фаркухар и Майк Кэннон-Брукс

Скотт Фаркухар и Майк Кэннон-Брукс – соучредители корпоративной программной фирмы Atlassia. Состояние каждого из них оценивается в $9.6 миллиардов. Эти миллиардеры проживают в Австралии.

6. Чжан Бансинь

Шестое место занимает китайский миллиардер Чжан Бансинь с состоянием $10.4 миллиардов. Он является основателем компании TAL, которая стала одним из лидеров на рынке частного образования в Китае. Помимо школ для детей от 2 лет, его компания недавно запустила приложение, с помощью которого ученики могут общаться с репетиторами в любое время.

5. Эдуардо Саверин

Эдуардо Саверин владеет 5% акций Facebook. С 2009 года постоянно проживает и работает в Сингапуре, является гражданином Бразилии. Его состояние оценивается в $12.2 миллиардов.

4. Дастин Московиц

Дастин Московиц – один из основателей Facebook. На данный момент ему принадлежит 7,6% акций компании. Его состояние оценивается в $13.4 миллиардов.

3. Чжан Имин

Чжан Имин – китайский миллиардер, состояние которого оценивается в $13.8 миллиардов. Чжан Имин – основатель и CEO компании ByteDance, которая является учредителем известного видео приложения TikTok.

2. Хуан Чжен

Хуан Чжен – председатель правления и CEO компании Pinduoduo, которая предоставляет платформу для онлайн-покупок. Его состояние оценивается в $18 миллиардов.

1. Марк Цукерберг

Лидером рейтинга стал Марк Цукерберг – один из основателей и глава Facebook. Его состояние оценивается в $84 миллиардов.