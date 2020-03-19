Крупнейшая после Второй мировой волна закрытия предприятий обрушилась на США и ЕС

Экономические последствия растущей вспышки коронавируса смещаются с сектора услуг к производственному по обе стороны Атлантики. В США и Европе массово закрываются предприятия. Причем, как отмечает Bloomberg, подобный масштаб наблюдался разве что в 1940-е года, в период Второй мировой войны.

Как писали ранее Вести.Ru, о временном закрытии заводов уже сообщила Большая тройка автопроизводителей в США: до 30 марта производство останавливают General Motors, Ford и Fiat Chrysler. В Европе — аналогичная ситуация. А ранее производство останавливалось в Китае, что уже повлекло сбои в глобальных цепочках поставок, напоминает издание. Кроме того, подобные проблемы отмечены в Японии и Южной Корее. И все это происходит в условиях, похожих на преддверие глобальной рецессии.

“Я не знаю, есть ли аналог в новейшей истории. Вторая мировая война может быть лучшей аналогией", — прокомментировала Bloomberg происходящее руководитель отдела исследований американского Центра автомобильных исследований Кристин Дзичек, — “Все автопроизводители? В каждом регионе мира? Я не думаю, что такое когда-либо случалось”.

Однако другие эксперты отмечают, что все-таки это не похоже на последствия настоящей войны. Они приводят в пример тот же Китай, где после шестинедельной остановки производство уже возвращается к нормальным объемам.

Правда, экономисты JPMorgan Chase & Co., к примеру, сохраняют пессимистичный настрой. Свое сообщение для клиентов о грядущем замедлении глобального роста они озаглавили “День, когда Земля остановилась”.

“Больше нет сомнений в том, что самая продолжительная глобальная экспансия в истории закончится в этом квартале”, — говорится в обзоре.

По словам Дзичек, неделя потерянных продаж автомобилей только в США эквивалентна потере 94 400 рабочих мест, $7,3 млрд личного дохода и $2 млрд налоговых поступлений.

О готовящейся как минимум двухнедельной остановке уже предупредили немецкие автоконцерны. И это, как отметили в компаниях, может привести в том числе к значительному сокращению рабочих мест. А только в Volkswagen AG в Европе занято около 475 000 человек.

Есть и еще один негативный фактор: производителей уже изрядно потрепала торговая война между США и Китаем, а также нападки администрации Трампа на европейских производителей. Тарифы и пошлины уже ударили по цепочкам поставок и экономике целого ряда стран, а также по инвестициям в бизнес. Так Германия, промышленный атлант Европы, еще до начала эпидемии коронавируса балансировала на грани рецессии, отмечает Bloomberg. Рост количества производственных контрактов у американских производителей в 2019 году составил лишь 0,2%.

Если уж оглядываться на Китай, то поводов для оптимизма, на самом деле, он дает не так уж и много. Ведь согласно официальным данным, в январе-феврале промышленное производство в Поднебесной рухнуло на 15,7%. Теперь аналитики ожидают рекордного провала темпов роста за I квартал.