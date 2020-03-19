  • USD
    77.2131
  • EUR
    84.8881
  • IMOEX
    2112.64
  • RTSI
    832.26
  • DJA
    6638.87
  • NASDAQ
    6989.84
  • BRENT
    25.88
  • ГАЗПРОМ
    166.34
  • Газпрнефть
    240
  • Роснефть
    234
  • АЛРОСА
    54
  • Сбербанк
    174.27

Тема:

Коронавирус 6 минут назад

19 марта 202007:49

Власти Южной Кореи выделяют $39 миллиардов на спасение малого бизнеса

YONHAP/ EPA

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил об утверждении пакета мер финансовой поддержки малого и среднего бизнеса размером 50 триллионов вон ($39 миллиардов). Как сообщает агентство Yonhap News, решение было принято в ходе сессии "чрезвычайного экономического совета".

По словам главы государства, деньги пойдут на спасение от банкротства малых и средних предприятий, а также самозанятых граждан, оказавшихся в кризисной ситуации из-за вспышки коронавируса. Президент Кореи подчеркнул важность этих мер в свете растущих опасений относительно глобальной рецессии и кредитного кризиса.

Пакет помощи включает в себя расширение финансовой поддержки малого бизнеса до 12 триллионов вон, что позволит предприятиям этого сектора кредитоваться во всех финансовых учреждениях Южной Кореи в среднем под 1,5% годовых. Кроме того, правительство запускает программу гарантированных кредитов на 5,5 триллиона вон.

Ранее по теме

Сейчас

05:01

Надежда Бабкина отмечает юбилей

01:38

Из Черногории вылетел первый самолет с россиянами

21:46

Евро дороже 90 рублей, нефть упала до уровня 2003 года

19:12

Путин заверил, что власть не скрывает информацию по коронавирусу

18:43

Путин: Октябрьская революция была прологом к огромной трагедии

17:42

Путин прибыл в Крым

17:20

США и Канада закрывают границу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Москву прилетела первая группа россиян из Черногории

В Москву прилетела первая группа россиян из Черногории

3 часа назад
Распространение коронавируса: жертвы и скандалы

Распространение коронавируса: жертвы и скандалы

2 часа назад
В Минобороны назвали фальшивкой информацию соцсетей о комендантском часе

В Минобороны назвали фальшивкой информацию соцсетей о комендантском часе

8 часов назад
Индексы азиатских бирж продолжают снижение

Индексы азиатских бирж продолжают снижение

2 часа назад

Трансляции

10:30

Заседание Правительства РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова

Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова

9 часов назад
Магний и ликопин: Роскачество назвало самые полезные томатные соки

Магний и ликопин: Роскачество назвало самые полезные томатные соки

53 минуты назад
Администрация Волгограда взяла на себя оплату коммунальных услуг ветеранам

Администрация Волгограда взяла на себя оплату коммунальных услуг ветеранам

1 час назад
Надежда Бабкина отмечает юбилей

Надежда Бабкина отмечает юбилей

3 часа назад
Топ-12 самых богатых молодых миллиардеров в мире

Топ-12 самых богатых молодых миллиардеров в мире

2 часа назад
С начала года на госгранице выявлено более 400 человек с признаками инфекции

С начала года на госгранице выявлено более 400 человек с признаками инфекции

4 часа назад
Deutsche Bank: в первой половине года произойдет серьезный мировой кризис

Deutsche Bank: в первой половине года произойдет серьезный мировой кризис

7 часов назад
За фейки ответишь: в России впервые будут судить за ложь о распространении коронавируса

За фейки ответишь: в России впервые будут судить за ложь о распространении коронавируса

5 часов назад
Аферу на миллиард провернула жительница Подмосковья

Аферу на миллиард провернула жительница Подмосковья

1 час назад
Совещание в Кемерове: куда пойдет кузбасский уголь

Совещание в Кемерове: куда пойдет кузбасский уголь

7 часов назад
Музыканты Little Big прокомментировали перенос "Евровидения" на 2021 год

Музыканты Little Big прокомментировали перенос "Евровидения" на 2021 год

12 часов назад
"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

17 часов назад
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

17.03.2020 01:48
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

04.03.2020 12:29
В Свердловской области прошел мини-парад для ветерана Великой Отечественной

В Свердловской области прошел мини-парад для ветерана Великой Отечественной

1 час назад
На юбилей Победы покажут более двухсот единиц вооружения

На юбилей Победы покажут более двухсот единиц вооружения

2 часа назад
Вирус с госучастием: власти США готовы покупать доли в пострадавших от коронавируса корпорациях

Вирус с госучастием: власти США готовы покупать доли в пострадавших от коронавируса корпорациях

3 часа назад
Гуайдо потребовал от армии открыть границы Венесуэлы

Гуайдо потребовал от армии открыть границы Венесуэлы

5 часов назад
Коронавирус выявлен среди членов конгресса США

Коронавирус выявлен среди членов конгресса США

6 часов назад
Украинцы возмущены принятыми из-за коронавируса мерами

Украинцы возмущены принятыми из-за коронавируса мерами

9 часов назад
ATP и WTA отменили все весенние турниры. Рейтинг теннисистов заморожен

ATP и WTA отменили все весенние турниры. Рейтинг теннисистов заморожен

10 часов назад
Коронавирус взял в заложники российских туристов в разных странах

Коронавирус взял в заложники российских туристов в разных странах

11 часов назад
Федерация фигурного катания России отменила все соревнования до конца сезона

Федерация фигурного катания России отменила все соревнования до конца сезона

11 часов назад
Памфилова примерила майку "Волонтеров Конституции": поправки разъяснят 114 тысяч добровольцев

Памфилова примерила майку "Волонтеров Конституции": поправки разъяснят 114 тысяч добровольцев

11 часов назад
Как блогеры из YouTube и Instagram зарабатывают в условиях пандемии коронавируса

Как блогеры из YouTube и Instagram зарабатывают в условиях пандемии коронавируса

11 часов назад
Битва с макаронами и гречкой закончена: коронавирус не смог вызвать дефицита товаров

Битва с макаронами и гречкой закончена: коронавирус не смог вызвать дефицита товаров

11 часов назад
Путин вручил госнаграды строителям моста, соединившего Крым с материковой Россией

Путин вручил госнаграды строителям моста, соединившего Крым с материковой Россией

12 часов назад
Президент России подписал закон о покупке акций Сбербанка правительством

Президент России подписал закон о покупке акций Сбербанка правительством

13 часов назад
Chrome, Firefox или "Яндекс": названы самые конфиденциальные браузеры

Chrome, Firefox или "Яндекс": названы самые конфиденциальные браузеры

13 часов назад
Минпромторг: онлайн-торговлю алкоголем могут разрешить в ближайшее время

Минпромторг: онлайн-торговлю алкоголем могут разрешить в ближайшее время

16 часов назад
Депутат Никонов считает, что от коронавируса россиян спасут дачи

Депутат Никонов считает, что от коронавируса россиян спасут дачи

16 часов назад
Первая ступень Falcon 9 упала рядом со стартовой платформой

Первая ступень Falcon 9 упала рядом со стартовой платформой

16 часов назад
Apple показала новые iPad Pro с компьютерным "зрением"

Apple показала новые iPad Pro с компьютерным "зрением"

16 часов назад
Вплоть до закрытия: Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

Вплоть до закрытия: Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

17 часов назад
Звезда "Игры престолов" напился вместе с женой и устроил дебош в самолете

Звезда "Игры престолов" напился вместе с женой и устроил дебош в самолете

18 часов назад
Названы российские цены на кроссовер Geely Coolray c начинкой "Вольво"

Названы российские цены на кроссовер Geely Coolray c начинкой "Вольво"

18 часов назад
МОК: решение по поводу Олимпиады в Токио не будет идеальным для всех

МОК: решение по поводу Олимпиады в Токио не будет идеальным для всех

19 часов назад
"Компьютерную нобелевку" присудили за мультфильмы

"Компьютерную нобелевку" присудили за мультфильмы

19 часов назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy A71: великан в среднем классе

Обзор смартфона Samsung Galaxy A71: великан в среднем классе

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку