Власти Южной Кореи выделяют $39 миллиардов на спасение малого бизнеса

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил об утверждении пакета мер финансовой поддержки малого и среднего бизнеса размером 50 триллионов вон ($39 миллиардов). Как сообщает агентство Yonhap News, решение было принято в ходе сессии "чрезвычайного экономического совета".

По словам главы государства, деньги пойдут на спасение от банкротства малых и средних предприятий, а также самозанятых граждан, оказавшихся в кризисной ситуации из-за вспышки коронавируса. Президент Кореи подчеркнул важность этих мер в свете растущих опасений относительно глобальной рецессии и кредитного кризиса.

Пакет помощи включает в себя расширение финансовой поддержки малого бизнеса до 12 триллионов вон, что позволит предприятиям этого сектора кредитоваться во всех финансовых учреждениях Южной Кореи в среднем под 1,5% годовых. Кроме того, правительство запускает программу гарантированных кредитов на 5,5 триллиона вон.