Инновационный проект переработки древесных отходов разработали красноярские ученые

В Красноярском крае будут по-новому перерабатывать древесные отходы. Технологию изобрели красноярские учёные, передает ГТРК "Красноярск".

Как считают специалисты, остающийся на лесосеке материал на самом деле нельзя называть отходом. Это вторичный ресурс. Ведь при его использовании получается масса других полезных продуктов.

В первую очередь, это щепа. Ее можно перерабатывать в древесное волокно, широко применяемое при строительстве. Хвойная мука используется как витамин в сельском хозяйстве, а также фармакологии и парфюмерии.

Ученые создали специальные машины, которые позволяют перерабатывать древесные отходы непосредственно на лесосеке. В итоге вывозится уже обработанный и упакованный материал. Мобильное устройство, которое измельчает древесную зелень хвойных пород, уже разработано и запатентовано. Важно, что новая технология позволит отправлять на переработку 92% лесосечных отходов.