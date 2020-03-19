ЦБ Австралии снизил ставку до рекордно низкого уровня 0,25%

Центральный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку во второй раз в этом месяце, чтобы помочь смягчить экономические последствия пандемии коронавируса.

Резервный банк Австралии снизил ставку с 0,5% до 0,25% годовых. Совет управляющих не будет ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока он не достигнет своих целей в области занятости и инфляции, говорится в сообщении регулятора.

Центробанк также установил целевой показатель доходности трехлетних государственных облигаций Австралии на уровне около 0,25%. Он планирует достичь этого целевого показателя путем покупок на вторичном рынке начиная с пятницы.

"В какой-то момент вирус будет локализован, и австралийская экономика восстановится. Пока же приоритетом для Резервного банка является поддержка рабочих мест, доходов и бизнеса, с тем чтобы, когда кризис в области здравоохранения отступит, страна была в состоянии восстановиться", — отмечается в сообщении центробанка.

Регулятор также предоставит банкам страны трехлетнее финансирование по фиксированной ставке 0,25%. Банки смогут получить первоначальное финансирование в размере до 3% от имеющегося у них непогашенного кредита.

"У них будет доступ к дополнительному финансированию, если они увеличат кредитование бизнеса, особенно малых и средних предприятий. Финансирование составляет не менее $90 миллиардов", — заявил Резервный банк Австралии.

Правительство Австралии на прошлой неделе пообещало выделить 17,6 миллиарда австралийских долларов, чтобы предотвратить первую рецессию почти за 30 лет на фоне вспышки вируса.

Ранее Австралия представила пакет мер в сфере здравоохранения на сумму 2,4 миллиарда австралийских долларов для борьбы с воздействием COVID-19.