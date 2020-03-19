ОНФ предложил ввести в Трудовой кодекс новый вид занятости - на рабочем месте и удаленно

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести в Трудовой кодекс (ТК) новый вид занятости, который предполагает совмещение работы на рабочем месте и удаленно, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Комиссаров направил законопроект от ОНФ в российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует Голикова, сообщает РИА "Новости".

Законопроект предлагает ввести в ТК статью "Временная удаленная работа", что предусматривает подписание допсоглашения к трудовому договору, которое можно заключить в электронном виде.

ОНФ предлагает внести в ТК положение о том, что при выполнении сотрудником установленной нормы труда его зарплату нельзя уменьшать.

Минтруд, объединения работодателей и профсоюзы обсудят законопроект.

Между тем власти рассматривают возможность рекомендовать работодателям "подумать об удаленной работе для своих сотрудников", отметил источник. Пока это происходит в основном в Москве. Необходимо решить, что делать по всей стране, подчеркнул источник.