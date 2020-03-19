В Красноярском крае созданы три обсерватора для прохождения карантина

Последние данные о проверке жителей Красноярского края на коронавирус обнародовал Роспотребнадзор. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Сейчас на домашнем карантине находятся 510 человек. Более 1200 были обследованы, результаты отрицательные. В регионе подтвержден один случай заражения инфекцией. Еще четыре красноярца — под подозрением. Они находятся в инфекционном отделении больницы скорой медицинской помощи. Анализы отправлены в новосибирскую лабораторию. Сегодня должны прийти результаты. Новых заболевших нет.

Сегодня во всей больнице введен карантин. Кроме того, принято решение сделать из красноярского спортивно-оздоровительного комплекса "Лесной" стационар для тех, кто вернулся из-за рубежа. Здесь люди будут проходить двухнедельный карантин под наблюдением врачей. Пока стационар пустует. Всего в регионе уже подготовлены три обсерватора, но функционирует один — в Канске.

Ситуация в магазинах края — стабильная, все работает в штатном режиме. В торговых центрах регулярно проводят дополнительную санобработку тележек и корзин.

В крае работает круглосуточная горячая линия на базе центра медицины катастроф. Ее номер: 8–800–100–56–53.