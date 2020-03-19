COVID-19: уханьская пневмония заставляет весь мир менять образ жизни

В Алма-Ате госпитализировали россиянина с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Казахстана. Его состояние удовлетворительное. Всего за сутки в мире подтверждено 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Особенно активна инфекция в Европе. В лидерах по числу заболевших остаются и США.

Инфекцией поражен уже и американский Конгресс: стало известно как минимум о двух заболевших политиках. Из-за коронавируса в США прекратились любые массовые акции протеста. Правозащитники заявляют, что они остались без внимания СМИ.

Тем временем, в Австрии разрастается скандал вокруг горнолыжного курорта Ишгль. По версии СМИ, именно он стал рассадником заразы, там заболели десятки гостей. Теперь на карантин закрыли все населенные пункты земли Тироль.

Защитные меры вводят повсюду. Финляндия ограничила передвижение через границу, а Португалия ввела режим ЧП как минимум на 15 дней.

"Пандемия COVID-19 не похожа ни на одну вспышку других заболеваний. Это невиданное испытание для португальцев. Это вызов нашему привычному образу жизни, культуре и экономике. Это настоящая война, которая месяцем раньше пришла к нашим европейским соседям. А нам еще только предстоит пережить пик заболеваемости и справиться с его последствиями", — заявил Марселу Ребелу Ди Соза, президент Португалии.

В Германии тем временем думают об экономических последствиях пандемии. Депутаты Бундестага все активнее призывают Евросоюз отказаться от санкций против России. По мнению политиков, Берлин не может терять доходы в столь критический момент. А Всемирная организация здравоохранения призывает объединиться ученых разных стран, чтобы как можно скорее изобрести нужное лекарство.

"Чтобы взять эпидемию под контроль и победить ее, все страны должны изолироваться и разрабатывать спасительную вакцину, тестировать новые препараты и методы лечения. Если этого не делать, вспышка возобновится, как только начнется отмена профилактических мер", — считает Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ.

Разгорается скандал и в Индонезии, члены правительства которой отказались обнародовать результаты своих тестов на коронавирус.

А власти Чили уже объявили режим катастрофы, на 90 дней страна закрывает границы. Получается, что около 70 российских туристов теперь не могут вернуться домой. Посольство нашей страны вместе с чилийскими властями рассматривает варианты возвращения россиян на родину. А жители Чили, где заболевших пока относительно немного — около 300 человек — еще не воспринимают ограничения всерьез.

"Для нас, спортсменов, оставаться дома очень трудно. Я привык к ежедневным пробежкам и тренировкам на открытом воздухе. В итоге сейчас мы выбираемся на пляж, делаем упражнения тут", — рассказал Гильерме Биттенкур, бразильский спортсмен по джиу-джитсу.

"Даже видя пример Италии, люди до сих пор не понимают, насколько опасен этот коронавирус. Почему-то осознание приходит только тогда, когда ситуация становится критической. Думаю, все же лучше сразу придерживаться жестких мер, которые сейчас действуют в Италии и по всей Европе", — уверен предприниматель Алессандро ди Блазио.

Япония все еще надеется, что Олимпийский игры состоятся, причем, в запланированные сроки. Сегодня в Афинах пройдет передача олимпийского огня организаторам Игр в Токио. Однако из-за ограничительных мер церемония будет скромной.