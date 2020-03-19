К Параду Победы готовят новейшую военную технику

"Уралвагонзавод" готовит технику для военного парада в Москве. Из 225 единиц вооружения, которые покажут на главной площади страны, почти полторы сотни — это боевые машины, которыми занимались специалисты концерна. Они же окажут техническую поддержку на следующих этапах.

Это последние штрихи перед отправкой в столицу. К Параду Победы готовят образцы перспективной военной техники. Задача Татьяны Морозовой — тщательно прокрасить все детали, ведь 9 мая за ее подопечными, как она ласково называет танки, будут следить миллионы зрителей.

"Когда парад 9 мая, видим наши танки, которые идут по параду, по Красной площади – это гордость", — говорит маляр малярного-сдаточного цеха Татьяна Морозова.

Знаменитые танки "Армата", не имеющие мировых аналогов, боевые машины "Терминатор" и БМП Т-15 — всего несколько десятков единиц техники. Перед отправкой в Москву все образцы прошли испытания на полигонах.

В состав парадной колонны войдут и традиционные модели бронетехники. Это проверенные многолетним опытом танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки коалиция, зенитные комплексы и огнеметные системы. Впрочем, зрителей ждут и сюрпризы.

В этом году в Параде Победы впервые примет участие новейший российский танк "Прорыв" — это самая современная модель Т-90. Машина улучшила все характеристики, а модульная система позволит и дальше ее совершенствовать.

Машина уже прошла весь комплекс испытаний и скоро начнет поступать в войска. После участия в Параде Победы все боевые машины будут переданы министерству обороны.