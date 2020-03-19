Многодетным семьям в Приамурье выделят деньги на покупку жилья и автомобилей. Средства планируется выделять из областного бюджета, сообщает ГТРК "Амур".

Решение парламентарии включили в повестку мартовской сессии Заксобрания. Шесть машин будет закуплено для семей, где воспитывается восемь и более детей. Министерство социальной защиты населения планирует выделить на приобретение транспорта около 3,5 миллионов рублей.

72 миллиона будет потрачено на покупку жилья для амурчан. Получить новые квартиры смогут двадцать семей.